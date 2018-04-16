Yahudi yerleşimciler İbrahim El-Halil Camii’ne İsrail bayrağı astı

İşgal güçleri himayesinde hareket eden Yahudi yerleşimciler El-Halil kentindeki İbrahim El-Halil Camii üzerine işgal rejimi bayrağı astı.
İsrail ablukası altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kenti İslami Vakıflar Dairesi Müdürü İsmail Ebu Halave, İsrail askerleri korumasında hareket eden bir grup Yahudi yerleşimcinin İbrahim El-Halil Camii’nin terasına ve batı duvarına işgal rejimi bayrağı astığını söyledi. Yahudi yerleşimcilerin bayrakları, Filistinlilerin Büyük Felaket (En-Nekbe) kabul ettikleri ve işgalcilerin Bağımsızlık Günü olarak kutladıkları işgal rejiminin kuruluş yıldönümünün yaklaşması dolayısıyla astıkları ifade edildi.
Halave, İbrahim El-Halil Camii’ne işgal rejimi bayrağı asılmasının işgalcilerin camiye tümüyle el koyma ve camiyi Yahudileştirme çabaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. İbrahim El-Halil Camii’ne işgal rejimi bayrağı asılmasının camiyi 2017 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alan UNESCO’ya ve karar lehine oy kullanan devletlere meydan okuma anlamına geldiğini söyleyen Halave, Yahudi yerleşimcilerin sık sık camiye baskın düzenlediğini söyledi.
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