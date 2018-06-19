MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakın 2016'da 5 bin 500 kilo eroin yakalanmıştı şu anda yakalanan eroin neredeyse 8 bin 500 kiloyu buldu, daha 6 ayı tamamlamadık." dedi. Soylu, merkez Toroslar ilçesindeki amfi tiyatroda düzenlenen halkla buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmada, yoğun programı nedeniyle geç kaldığını belirterek, vatandaşlardan haklarını helal etmelerini istedi. Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Soylu, 24 Haziran'da çok kritik bir seçime gidileceğinin altını çizdi. Soylu, geçmişte çok büyük sıkıntılar çekildiğini, ekonomik ve siyasal krizler yaşandığını anımsatarak, halkın değerleri üzerinden çatışma ortamına itilmeye çalışıldığını anlattı. Geçmişte Türkiye'nin çok büyük imtihanlardan geçtiğini aktaran Soylu, zor günlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geride bırakıldığını söyledi. Soylu, yapılan yatırımları ve hayata geçirilen projeleri hatırlatarak, "Bize ne söylerlerse söylesinler ama biz bir şeyi kendimize söyletmeyiz. Bize her türlü iftirayı atabilirler, her türlü anlayışı ortaya koyabilirler ama biz bir şeyi söyletmeyiz. Biz onların hepsini yaptık ama hepsini bir kenara itiyoruz. Bize bir şey yaptıramadılar. Biz o bir şeye sahip çıktık. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." diye konuştu.

Terörle mücadele çalışmalarını anlatan Soylu, "Bakın bu sabah bizim evlatlar Cudi'de 8 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. Mücadele aynen devam ediyor." dedi. Soylu, FETÖ/PDY, DHKP-C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle de mücadele ettiklerini anımsatarak, bu mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını söyledi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: "Bizim evlatlarımız da yıl başından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkıverdi. Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Geçen yıllara göre 2 kat, 3 kat yakalamalarımız arttı. Bakın 2016'da 5 bin 500 kilo eroin yakalanmıştı şu anda yakalanan eroin neredeyse 8 bin 500 kiloyu buldu, daha 6 ayı tamamlamadık." Soylu, yaptıkları çalışmaların sonucunda ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacağını dile getirdi. - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artık huzur var" Büyüme rakamlarını hatırlatan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi engel olma çabalarına rağmen Türkiye'nin her alanda büyüme içinde olduğunu anlattı.

Türkiye'nin turizmde de iyi bir noktada olduğuna ve turist sayısını artırdığına işaret eden Soylu, "2016'da 26 milyon geldi, 2017'de 33 milyon geldi. Allah nasip ederse 2018'de öyle hızlı gidiyoruz ki 40 milyon gelecek." dedi. Soylu, Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirdiklerini, bazı kesimlerin bu nedenle kıskandığını ve yatırımlara engel olmaya çalıştığını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artık huzur olduğunu aktaran Soylu, bölge insanının kendileriyle mutluluklarını paylaştığını kaydetti. Bölgedeki annelerin duacı olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: "Anneler 'Allah sizden razı olsun. Düne kadar çocuklarımızı alıp dağa götürecekler mi diye endişe ediyorduk. Bugün Allah'a hamdolsun ki çocuklarımızın üniversite tercihlerini yapıyoruz. Hemşire mi olsunlar, doktor mu olsunlar, mühendis mi olsunlar...' diyor. Esnafı görseniz cıvıl cıvıl. Herkes işinin gücünü peşinde. Bırak gecenin bir yarısı ikindiden sonra sokağa çıkılmıyordu orada. Bugün oradaki belediyeler o kadar güzel hizmetler yapıyorlar ki."

Soylu, bölgeye yapılan yatırımları anlatarak, su akmayan yerlerde her gün su akmaya başladığını bildirdi. - "Bunlara sormak gerekir. Demirtaş niçin içeride?" Bölgeye yapılan yatırımlardan rahatsız olanlar olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti: "Bundan rahatsız olanlar, Muharrem İnce soluğu Selahattin Demirtaş'ın yanında aldı. İşi gücü bıraktılar oraya hapishaneye ziyarete gittiler. Çıktı Edirne'deki mitingde 'Biz Demirtaş'ın hapisten çıkmasını ve propaganda yapmasını istiyoruz.' dedi. Peşine kimler takıldı. Hani bir yaşlı adam var cumhurbaşkanı adayı, Karamollaoğlu, o da 'Demirtaş çıksın' dedi. Ben milliyetçiyim diye geçinen Meral Akşener de 'Demirtaş çıksın' dedi. Hepsi aynı çizginin içersinde oldular. Bunlara sormak gerekir. Demirtaş niçin içeride? 53 kişinin katlinin tahrikini kim ortaya koydu. Yasin Börü'yü kim aşağı attırdı. Bu belediyeler kime bağlıydı, terör örgütüne silah taşıyan. Devletin vergileriyle topladığı paraları PKK'ya götürürken sen o belediyelerin genel başkanı değil miydin? Çukur hadiselerinde açıklama yaptın, 'Eğer çukur kazamıyorsanız yaşlıysanız dua edin Türkiye Cumhuriyeti'ne gerekli dersi verelim' diye."

Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini eleştirerek, "Oradaki asıl hedef şu; 'Siz Amerika'dan izin almadan nasıl Afrin'e girersiniz.' Biz izin almadan Afrin'e girdik, şimdi de kimseden izin almadan Allah izin verirse Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz." dedi. Soylu, CHP'lilerin PKK ile olan ilişkilerini açıklamaları gerektiğini kaydederek, "Diyorlar ki yöneticileri, Muharrem İnce de 'Sizin Kandil'de ne işiniz var bu saatte?' Hangi saatte ne işimiz var. Kandil PKK'nın kurmay karargahıdır. Kandil PKK'nın lojistik karargahıdır. Kandil aynı zamanda PKK'nın Avrupa, Amerika dahil bütün ülkelerle ilişkilerini kurduğu uluslararası bir karargahıdır. Aynı zamanda Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari bütün o hattın üzerine psikolojik olarak baskı kurduğu karargahıdır. Bu böcek yuvasını dağıtmak Türkiye'nin birinci vazifesidir. O kalın kafana girmiyorsa da söyleyelim bunu." değerlendirmesine bulundu. - "24 Haziran'dan sonra siz bakın biz nasıl terörle mücadele yapıyoruz"