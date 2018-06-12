AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bazı çıraklar çıkmış 'doldur boşalt, atış serbest' konuşuyor. Zannedersin 'Teyo pehlivan', yalancı güreşçiler gibi peşrev çekiyor. Senin Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuman için 40 fırın ekmek yemen gerekir." dedi.
Ünal, partisinin Ekinözü ilçesindeki seçim bürosu önünde yaptığı konuşmada, AK Parti kurulduğu günden beri kendilerini siyasi parti olarak görmediklerini çünkü milletin kendi evladı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına görev verdiğini belirterek, bu görevi de aziz bilip, 16 yıldan beri milletle yol yürüdüklerini belirtti.
Birilerinin 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bu ülkede yaşamamış gibi konuştuğunu aktaran Ünal, şöyle devam etti:
"Sanki bu ülkede 42 yılda 36 hükümet değiştirilmemiş, bu hükümetlerin bir kısmı askeri darbelerle, bir kısmı yargı darbesiyle, bir kısmı gazete ilanlarıyla devrilmemiş, bu milletin sandıktaki iradesi ya asker eliyle ya yargı eliyle ya da vesayet eliyle bertaraf edilmemiş, bu ülkenin cumhurbaşkanları seçilirken 'buna biz karar veririz' dememiş birileri, bu ülkenin başbakanı idam edilmemiş, bakanları idam edilmemiş, bu ülkenin üzerinden 12 Eylül gibi buldozer geçmemiş, böyle konuşuyorlar. Sanki Türkiye hep iyiymiş, hep güzelmiş, bu ülkede kuyruklar yaşanmamış, tüp kuyrukları yaşanmamış, yağ kuyruğu, pirinç kuyruğu, çay kuyruğu yaşanmamış, hastanelerde insanlar rehin alınmamış. Yeni doğmuş bebek sanki bu ülkede anasının kucağından alınıp 'parayı ödeyin, çocuğunuzu verelim' denmemiş. Öyle bir konuşuyorlar ki bu ülke güllük gülistanlıkmış. Devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası sanki faiz lobisine gitmemiş."
Ünal, kendilerine "Çok Erdoğancısınız" denildiğini ancak az bile Erdoğancı olduklarını belirterek, kendilerine bunları diyenlerin bu ülkede taş üstüne taş koymadığını, bir sorunu da çözmediğini bildirdi.
Ünal, "Biz yol yürüyoruz, yol kesmiyoruz. Yol kapatmıyoruz, çaresizlik üretmiyoruz. Çare oluyoruz, yol açıyoruz. Milletin önünü açıyoruz. Eskiden kente gelen bir ambulans kurdele bağlanıp 3 gün tur attırılırdı. Şimdi yaptığımız hastanelerin açılışını bile yapmıyoruz çünkü vatandaşın sorununu çözmeyi dert edindik." ifadesini kullandı.
- "Yalancı güreşçiler gibi peşrev çekiyor"
Mahir Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bazı çıraklar çıkmış 'doldur boşalt, atış serbest' konuşuyor. Zannedersin 'Teyo pehlivan', yalancı güreşçiler gibi peşrev çekiyor. Senin Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuman için 40 fırın ekmek yemen gerekir. Niye? Sen önce Tayyip Erdoğan'ın karşısında 8 defa yenilmiş genel başkanının karşısında genel başkanlık yarışını kaybettin. Yenilgiye sen bile isyan etmişsin, daha neyi konuşuyorsun. Bu işler ustaya bırakılır. Çırağa dükkan emanet edilmez, acemi siyasetçiye de ülke emanet edilmez."
Ünal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Eker ile esnafı ve MHP ilçe seçim bürosunu ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Ünal, 24 Haziran'da ikinci bayramı yaşamak için destek istedi.
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