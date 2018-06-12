AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bazı çıraklar çıkmış 'doldur boşalt, atış serbest' konuşuyor. Zannedersin 'Teyo pehlivan', yalancı güreşçiler gibi peşrev çekiyor. Senin Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuman için 40 fırın ekmek yemen gerekir." dedi.

Ünal, partisinin Ekinözü ilçesindeki seçim bürosu önünde yaptığı konuşmada, AK Parti kurulduğu günden beri kendilerini siyasi parti olarak görmediklerini çünkü milletin kendi evladı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına görev verdiğini belirterek, bu görevi de aziz bilip, 16 yıldan beri milletle yol yürüdüklerini belirtti.

Birilerinin 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bu ülkede yaşamamış gibi konuştuğunu aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Sanki bu ülkede 42 yılda 36 hükümet değiştirilmemiş, bu hükümetlerin bir kısmı askeri darbelerle, bir kısmı yargı darbesiyle, bir kısmı gazete ilanlarıyla devrilmemiş, bu milletin sandıktaki iradesi ya asker eliyle ya yargı eliyle ya da vesayet eliyle bertaraf edilmemiş, bu ülkenin cumhurbaşkanları seçilirken 'buna biz karar veririz' dememiş birileri, bu ülkenin başbakanı idam edilmemiş, bakanları idam edilmemiş, bu ülkenin üzerinden 12 Eylül gibi buldozer geçmemiş, böyle konuşuyorlar. Sanki Türkiye hep iyiymiş, hep güzelmiş, bu ülkede kuyruklar yaşanmamış, tüp kuyrukları yaşanmamış, yağ kuyruğu, pirinç kuyruğu, çay kuyruğu yaşanmamış, hastanelerde insanlar rehin alınmamış. Yeni doğmuş bebek sanki bu ülkede anasının kucağından alınıp 'parayı ödeyin, çocuğunuzu verelim' denmemiş. Öyle bir konuşuyorlar ki bu ülke güllük gülistanlıkmış. Devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası sanki faiz lobisine gitmemiş."