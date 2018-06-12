Ağbal, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığını anımsatarak, "Arkasından inşallah ikinci bir bayramımız daha olacak, 24 Haziran bayramı diyelim. 24 Haziran'da Ardeşen Sanayi Sitesi esnafından güçlü bir destek var mı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı yapıyor muyuz? Evelallah Ardeşen'den yükselen bu güçlü ses inşallah 24 Haziran'da sandıklarda gümbür gümbür kendini gösterecek. Ardeşen'de, Rize'de, Bayburt'ta, Trabzon'da velhasıl bütün Türkiye'de inşallah yedi düvele karşı, dosta düşmana karşı birlik ve beraberlik içerisinde durmak yok yola devam. Bunu hep beraber başaracağız." diye konuştu.

"Bugün kendi milli tankını yapan bir Türkiye var. Bugün milli helikopterini, ATAK projesini yapan bir Türkiye var. Bugün kendi orta menzilli, uzun menzilli füze sistemlerini yapan bir Türkiye var. Bugün içerideki, dışarıdaki enerjisi ile bölgesinde ve küreselde güçlü bir Türkiye var. Kimin sayesinde bunlar? Önce Rabbimin takdiri, sonra sizlerin desteği ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor bunlar. Rabbim bizlere nasip etti Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmak, onun bu memlekete yapmış olduğu bu hizmetlere katkı sağlamak imkanına sahip olduk. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı, güzel ömürler versin, nice yıllar boyunca memleketimize hizmeti nasip eylesin."

"Sizlerin duaları, desteği olduğu sürece, siz bakmayın incesine de kalınına da millet zaten nereye oyu basacağını biliyor." ifadesini kullanan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu süreçte yalanın bini bir para, siyasetin kalitesini yerlere serdiler. Her gün bir yalan dolan içerisindeler. Sayın Kılıçdaroğlu adeta yalan rüzgarı gibi gidiyor ve zaman zaman benim konularıma da giriyor. Kendisi eski maliyeci, şaşırıp kalıyorum öyle şeyler söylüyor ki artık ben her gün yalanlarını, yanlışlarını düzeltmekten bıktım ama millet olarak tabii ki biz bunlara asla kanmıyoruz."

Ağbal, sanayi esnafının emeğinin önemine de değinerek, "Sizin bu memleket için ne kadar önemli olduğunuzu biliyorum çünkü siz ne zaman milli bir mesele olsa, bir memleket meselesi olsa bir an tereddüt etmeden buradan çıkarsınız meydanlara, sokaklara Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında en ön sırada siz durursunuz bundan eminiz 15 Temmuz'da zaten bunu gördük. Kazanırsınız, kazandığınızı paylaşmayı bilirsiniz. Siz bu şiarda olduğunuz sürece Rabbim de rızkınızı, kazancınızı veriyor." diye konuştu.

Bakanlar Ağbal ve Bak, konuşmaların ardından esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

