Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kırıkkale Şubesi Başkanı Yaver Yalçın, Suriye’de emperyalist hedeflerle oluşturulmak istenen düzenin karşısında olduklarını dile getirdi.

Memur-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelerek Suriye’de Türk Ordusu tarafından teröre karşı sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini söylediler. Düzenlenen basın açıklamasında sendika üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Yaver Yalçın, “Zeytin Dalı, Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Afrin, emperyal aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Orta Doğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargâhıdır. Suriye’de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirli bir düzen ki tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti, yerlerinden yurtlarından etti. Bu, emperyalizmin toza dönüştürme stratejisidir. Toza dönüştürme stratejisi, emperyalizmin masa başında kurguladığı ve bizim medeniyet coğrafyamızda birkaç asırdır uyguladığı bir şiddet stratejisidir. Bu stratejinin uygulama aparatı, terörizmdir. Bizler Memur-Sen ailesi olarak terör ve çatışmadan arındırılmış adil bir dünya için mücadele ediyoruz. Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de ‘Allah yardımcınız olsun’ diyoruz" dedi.

Toplantı operasyon sırasında şehit olan askerler adına dua okunması ile sona erdi. Ayrıca düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin katıldı.