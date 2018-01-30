Yalçın Topçu: Ana muhalefe yanlış yol izliyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar üzerine, "Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO'yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor” dedi.

Topçu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile yaptığı görüşmede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Topçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Türkiye'nin Afrin'de bir tuzağa çekildiğini iddiaları ve Özgür Suriye Ordusu ile ilgili yaptığı terörist benzetmesiyle ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine, "Silahlı kuvvetlerimiz tarafından milli iradenin onayı ve Başkomutanımızın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı' güvenlik, özgürlük, barış ve adalet harekatıdır. Buna karşı olan çevrelerin Türkiye düşmanı olduğu aşikar iken, 130'dan fazla ülke tarafından tanınarak Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO'yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor. Bu siyaset şekli 2019'da sandığa gömülmelerine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.