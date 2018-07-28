MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatlara gönderdiği mektupla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı projeye destek verilmesini ve hassasiyet gösterilmesini istedi.

Yalçın, Bahçeli'nin başlattığı "askıda ekmek" projesiyle ilgili teşkilatlara mektup gönderdi. Askıda ekmek uygulamasının, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneği olduğunu anımsattı.

Uygulamanın, Türk devlet ve millet hayatında yardım etmenin, sadakanın, fakruzaruret içindeki insanların açlık çekmesini önlemenin ananevi yöntemi olduğuna dikkat çeken Yalçın, sadakanın nasıl verilmesi, fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere onları incitip utandırmadan nasıl yardımda bulunulması gerektiğini ortaya koyan bu geleneğin içinde çok ince ve yüksek bir ahlaki itina gizli olduğunu bildirdi. Yalçın, "Bu itina, 'Bir elin verdiğini öbür el görmesin' şeklinde özetlenmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, ekmeğin, karnı doyurmanın, geçimin ve refahın olduğu kadar çalışmanın, alın terinin, paylaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın da simgesi olduğunu belirtti.