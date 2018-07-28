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Yalçın'dan teşkilata "askıda ekmek" mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatlara gönderdiği mektupla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı projeye hassasiyet gösterilmesini istedi - Yalçın: - "MHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeye omuz vererek, hemen her mahallede uygulanmasını sağlayarak katkıda bulunmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatlara gönderdiği mektupla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı projeye destek verilmesini ve hassasiyet gösterilmesini istedi.

Yalçın, Bahçeli'nin başlattığı "askıda ekmek" projesiyle ilgili teşkilatlara mektup gönderdi. Askıda ekmek uygulamasının, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneği olduğunu anımsattı.

Uygulamanın, Türk devlet ve millet hayatında yardım etmenin, sadakanın, fakruzaruret içindeki insanların açlık çekmesini önlemenin ananevi yöntemi olduğuna dikkat çeken Yalçın, sadakanın nasıl verilmesi, fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere onları incitip utandırmadan nasıl yardımda bulunulması gerektiğini ortaya koyan bu geleneğin içinde çok ince ve yüksek bir ahlaki itina gizli olduğunu bildirdi. Yalçın, "Bu itina, 'Bir elin verdiğini öbür el görmesin' şeklinde özetlenmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, ekmeğin, karnı doyurmanın, geçimin ve refahın olduğu kadar çalışmanın, alın terinin, paylaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın da simgesi olduğunu belirtti.

Ekmekle ilgili Türkçe'de çok sayıda deyim ve terim bulunduğuna işaret eden Yalçın, bunlar içinde "ekmek aslanın ağzında" sözünün ekonomik zorlukları, ekmeğin değerini en iyi anlatan ve çok eskilerden beri kullanılan deyimlerden biri olduğunu aktardı.

Yalçın, mektupta şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ekmeğin aslanın ağzında olduğu günümüzün şartlarında, atalarımıza layık bir tavırla 'Askıda Ekmek Projesi'ni başlatmıştır. Proje kamuoyuna yansıdıktan sonra; toplumumuzun yoksullara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmadaki geleneksel erdemlerini aksettiren ve zaman zaman çeşitli yerlerde münferit olarak sürdürülen bir milli geleneği necip ve hayırsever Türk milletinin gönülden sahiplendiği memnuniyetle görülmektedir.

MHP'nin il ve ilçe başkanlıkları da giderek yaygınlaşmakta olan, milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeye omuz vererek, hemen her mahallede uygulanmasını sağlayarak katkıda bulunmalıdırlar. Projeyi seferberlik ruhuyla bütün vatan sathında tatbiki konusunda teşkilatlarımızın gayret ve hassasiyet göstereceğine, camiamızın da var gücüyle bu çabalara destek vereceğine inancımız tamdır.​"

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askıda ekmek projesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın

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