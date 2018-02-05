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Yalova'da, AK Partili belediye başkanının partiden ihracı uygun görüldü

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 15:46 | Son Güncelleme

AK Parti Yalova İl Disiplin Kurulu, Çınarcık İlçesi Teşvikiye Belde Belediye Başkanı Ahmet Meydan'ın hakkındaki 'yolsuzluk' iddiaları nedeniyle partiden ihracını uygun gördü. İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Karar, genel merkeze gönderildi.

Yalova'da, AK Partili belediye başkanının partiden ihracı uygun görüldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti Yalova İl Disiplin Kurulu, Çınarcık İlçesi Teşvikiye Belde Belediye Başkanı Ahmet Meydan'ın hakkındaki 'yolsuzluk' iddiaları nedeniyle partiden ihracını uygun gördü. İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Karar, genel merkeze gönderildi. Nihai kararı genel merkezimiz verecek" dedi.
AK Parti Yalova İl Disiplin Kurulu, Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan hakkında, yolsuzluk iddiaları ile ilgili dosya hazırlayarak, partiden ihracını uygun gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Arap bir işadamı, dolandırıldığı iddiası ile genel merkezimize başvurmuş. Genel merkezimiz de konunun İl Disiplin Kurulu'nda görüşülmesini talep etmişti. İl Disiplin Kurulumuz konuyu araştırdı ve yaptığı toplantıda Ahmet Meydan'ın partiden ihracını uygun gördü. Alınan bu karar, AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Nihai kararı genel merkezimiz verecek" dedi.
Bu arada, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de Teşvikiye Belediyesi'nde inceleme başlattıkları bildirildi. Başkan Ahmet Meydan ise partisinin bu süreçte zarar görmesini istemediğini belirterek, ilerleyen günlerde konuyla ilgili detaylı bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

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