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Yalova'da AK Parti'nin oy oranı azaldı, vekilliği arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLLİĞİ sayısı 3’e çıkan Yalova'da AK Parti aldığı yüzde 44,12 oy ile 2 milletvekili, CHP yüzde 28,64 ile 1 milletvekili çıkarırken, yüzde 9.8 oy alan İYİ Parti milletvekili çıkartamadı.

YALOVA, (DHA)- MİLLETVEKİLLİĞİ sayısı 3’e çıkan Yalova'da AK Parti aldığı yüzde 44,12 oy ile 2 milletvekili, CHP yüzde 28,64 ile 1 milletvekili çıkarırken, yüzde 9.8 oy alan İYİ Parti milletvekili çıkartamadı. Yalova’da 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 49 oy ile 1 milletvekili, CHP de yüzde 31.68 oy ile 1 milletvekili çıkarmıştı.
CHP’de 26. Dönem Milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması nedeni ile 27 dönem milletvekili Özcan Özel oldu. AK Parti’nin 27 dönem milletvekilleri de Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol’dan oluştu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 168 bin 184 seçmenden 142 bin 74 seçmen 488 sandıkta oy kullanırken, 24 Haziran seçimlerinde 519 sandıkta 178 bin 178 seçmenden, 159 bin 466 kişi oy kullandı. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 84,48 olan seçime katılım oranı 24 Haziran seçimlerinde yüzde 87,39 oldu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaşadığı Elmalık köyünde kurulan 4 sandıktan da Ak Parti açık ara birinci çıktı.

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