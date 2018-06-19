MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Benim elimde yetki olmuş olsa, Muharrem İnce'ye bir asker elbisesi giydirir, iki tane de askeri yanına veririm, 'Git Afrin'de, Güneydoğu Anadolu'da mücadeleyi yap. Apoleti nasıl sökeceksin, görelim' derim. Yalova'da büyümeyle bu işler olmuyor." dedi. Bahçeli, katıldığı NTV ve Star TV ortak yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Af konusuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, hükümetin buna ilişkin bir gündemi olmadığını anımsatarak, MHP'nin seçim beyannamesinde af konusunun bulunduğunu söyledi. Bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde olmadığını belirten Bahçeli, "Gündeminde olmazsa, ben 35 milletvekiliyle nasıl çıkartacağım bunu? Mutlaka Meclis'te çoğunluğu olan bir partinin yapması lazım. Onların gündemine ne zaman gelir, onu bilemem ama ben belli bir güce erersem çıkartırım." diye konuştu. HDP'nin seçimlerde barajı geçip geçmemesi durumunda Türkiye'de nasıl bir sürecin yaşanacağıyla ilgili soru üzerine Bahçeli, bu durumda hiçbir şeyin fark etmeyeceğini dile getirdi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Çünkü biz Meclis'te bunlarla beraber komşuluk yaptık. Barajı aştıkları hali de biliyoruz. Barajı aşamadıkları günlerde de görüyoruz. SHP ile yaptıkları ittifaklarla Meclis'e nasıl geldiklerini de biliyoruz. O bakımdan Cumhur İttifakı'nın veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceğini bunlara bağlayarak yorum getiren, 60 günden beri de aynı yorumu yapan aydın kesime söz söylemek isterim. 'Efendim bunlar barajı aşamazlarsa Güneydoğu Anadolu'da 60-70 milletvekili AK Parti'ye geçer, bu olmaz. Barajı aşarlarsa şöyle olur, böyle olur.' Bunlar yorum mudur?" - "Halka doğru anlatılmalı" Türkiye'de yeni bir hükümet sistemine geçildiğini ve bu sürecin sağlıklı kurulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, medyada yeni sistemin ne olduğunun doğru anlatılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin soru üzerine, bu durumun halka doğru anlatılması ve ekonomik faaliyetlerin iyi bir yöntemle aşağı doğru çekilmesi gerektiğini ifade etti. Bedelli askerlikle ilgili tartışmaları da değerlendiren Bahçeli, bu konuda Genelkurmay Başkanlığının ve hükümetin kanaatinin önemli olduğuna değinerek, "Ben bedelli askerlik istiyorum, onun da bedeli şu olacak; üçte birini şuraya vereceğim, üçte birini buraya vereceğim diye konuyu istismar etmenin de bir manası yok. Bunlar ciddi konulardır. Yani hala askerde olup, her an şehit olup olmayacağı annesinin babasının aklından çıkmayan gençleri bir kenara bırakacaksınız... Bu cümleleri kurarken doğru kurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik ifadelerini de değerlendiren Bahçeli, bu konuya yönelik düşüncelerini çok sert ifadelerle paylaştığını anlattı. İnce'ye apoleti nasıl sökeceğini soran Bahçeli, "Benim elimde yetki olmuş olsa, Muharrem İnce'ye bir asker elbisesi giydirir, iki tane de askeri yanına veririm, 'Git Afrin'de, Güneydoğu Anadolu'da mücadeleyi yap. Apoleti nasıl sökeceksin, görelim' derim. Yalova'da büyümeyle bu işler olmuyor." ifadelerini kullandı. - "Çok isabetli bir adım" Bahçeli, Danıştay üyesi bir hakimin, Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptığının hatırlatılması üzerine, bunun gereksiz bir tartışma olduğunu söyledi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlendiği Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmasına da değinen Bahçeli, bunun çok isabetli bir adım olduğunu kaydetti. Bahçeli, Çiller'in Türkiye'de yaşananların farkında olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'nin gerçeği karşısında milli bir şuurla orada olduğunu söylüyor, başka amaç taşımıyor. 'Milli şuura, birlik, beraberliğe ihtiyaç var' diyor. Ben bunu çok anlamlı buldum ve tebrik ediyorum." dedi.

- "Onlar zoraki adaylar" Cumhurbaşkanı adaylarından Temel Karamollaoğlu'nun seçim kampanyasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bahçeli, şunları anlattı: "Onlar zoraki adaylar. Herhangi bir derinlik, programa sahip değiller ama çok köklü bir siyasi partinin devamını temsil eden bir kuruluşun da başındalar. O bakımdan bir şey söylendiği zaman bir anlam yüklenebilir ama söyledikleri bir şey olmayınca Milli Nizam, Milli Selamet, Fazilet, Refah, Saadet Partisi gibi bir süreci nereden nereye getiriyorlar. Yani yazık oluyor. Medya, Allah selamet versin yani medya her şeyi çok güzel yönlendiriyor. Her gün yeni bir şeyler söylettiriyor, toplantılar yapıyor. Hayatlarında bir araya gelmeyen insanlar, bir televizyon programına çıkıyor. Temel Karamollaoğlu'nun Halk TV'de o kadar alkış almasının bir sebebi olsa gerek. Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra Uğur Dündar ile program yapsın, ne kadar alkış alacak acaba?" - "Akşener'in şimdiki üslubu farklı" Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'in MHP'deyken kullandığı üslup ile şimdi seçim sürecinde yaptığı açıklamalardaki üslubu arasında fark olduğunu kaydeden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben, MHP'deki Meral Akşener'in kalmasını dilerim. Anlayış, üslup itibarıyla bizim partiye dönüşü artık mümkün değildir ama üslup itibarıyla, davranış itibarıyla 'muhteremler, ağabeyler, avanaklar' bunlar yakışmayan ifadeler, bir hanımefendiye hiç yakıştıramıyorum. Ama endişe ettiğim bir konu var. MHP'den gelmiş olan bir hanımefendi bu şekilde toplumda bir algı yaratırsa, o zaman üzülürüm MHP'deki her hanımefendiyi böyle algılarlar diye. O bakımdan bundan vazgeçmesini tavsiye ederim." Akşener'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğuna ilişkin iddiaları reddettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "O artık bir süreçtir. Çok kişi vardı. FETÖ ile ilişkisi vardı, yoktu, tartışıldı, sonradan çıktı. O süreç tamamlanmadan kimseye şerefsiz dememek lazım. Şerefli kalmayı tercih edecek yolu bulmaları lazım." diye konuştu. - "Adını kullandırmamalıydı" Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün de cumhurbaşkanı adaylığında isminin gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Kardeşim diyen, cumhurbaşkanlığı adaylığını takdim etmiş bir kişinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurmaya yönelik cumhurbaşkanı adayı olduğunda kardeş gibi davranması lazımdı. Adını adaylık gibi bir süreçte kullandırmamalıydı." yorumunu yaptı.