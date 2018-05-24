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Yalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

YALOVA’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak isteyen hemşehrileri, banka önünde sıraya girdi.

Yalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak isteyen hemşehrileri, banka önünde sıraya girdi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerinde "Ateşleyin bakayım" diyerek bağış isteminde bulunmasının ardından hemşehrileri bağışta bulunmak için banka önünde toplandı. Kalabılık nedeniyle kuyruk oluşurken, CHP İl Başkanı Bahar Doğan, her zaman İnce’nin yanında olduklarını ve Yalova’da ona güçlü bir destek sağlamak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğuYalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğuYalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğuYalova'da Muharrem İnce'ye bağış kuyruğu

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