"Yanıltan araştırma şirketlerine hapis teklifinin çıkış noktası SPK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Kamuoyunu manipüle eden araştırma şirketlerine hapis cezası verilmesine ilişkin teklifte çıkış noktamız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) piyasa manipülasyonuna ilişkin cezai hükümleridir." dedi.
Karakaya, AA muhabirinin, hazırladıkları "Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi" ile ilgili sorularını yanıtladı.
Mevlüt Karakaya, teklifle, kamuoyunu manipüle eden, yönlendiren veya etkileme maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarının önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.
Teklifle ilgili hükümetle herhangi bir görüşmelerinin söz konusu olmadığını belirten Karakaya, 24 Haziran seçimleri öncesi kamuoyu araştırma şirketlerinin, MHP'ye yönelik masa başında hazırlandığını ifade ettiği araştırma sonuçlarına dikkati çekti.
Demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğuna işaret eden Karakaya, özellikle MHP'nin seçim öncesi dönemde bundan en çok zarar gören ve hedef yapılan parti olduğunu savundu.
Karakaya, "Biz bu konudan çok rahatsızız. Bu konuyla alakalı bir yasal düzenlemenin gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Kamuoyunun sadece siyaset alanında değil, diğer alanlarda da eğilim veya eğilimlerinin belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, bu çerçevedeki çalışmaların uluslararası standartlara uygun, bilimsel esaslar öncelenerek yapılması için uğraştıklarını söyledi.
Karakaya, teklife, kamuoyu araştırma şirketlerine yasaklar getiriliyor gibi bakılmaması gerektiğini, doğru ve bilimsel çalışanları korumayı amaçladıklarını vurguladı.
- "Çıkış noktamız SPK"
Karakaya, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu ve özellikle seçim zamanlarında bu sahtekarlıklardan en çok zarar gören ve en fazla hedef yapılanın da MHP olduğunu öne sürdü.
Teklifte, kamuoyunu manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğünü belirten Karakaya, şöyle devam etti:
"Kamuoyunu manipüle eden, yanıltan araştırma şirketlerine hapis cezası verilmesine ilişkin teklifte çıkış noktamız, SPK'nın piyasa manipülasyonuna ilişkin cezai hükümleridir. Ona paralel düşünülerek konulan bir madde. Bir şirketin hisse senetlerini manipüle ederek fiyatını yükseltme veya düşürme oyunu ve gayreti içinde olan, manipülasyon suçu işleyince buna hapis cezası veriyoruz. Burada da kamuoyunu aldatıyor, anket yapmadığı halde 'yaptım' diyor.
Herkes araştırma yapabilir ama bunu, bilimsel kurallara ve genel kabul görmüş standartlara göre yapsın. Bunlardan sapma olur, bunları farklı amaçlar için kullanırsa bir cezai müeyyidesi olsun."
- "Oysa 40 bin oy fazlayla seçilmiş oldum"
Karakaya, araştırma şirketlerinin, kendisinin milletvekili adayı olduğu bölgede MHP'nin bir tane dahi milletvekili çıkaramayacağı yönünde iddialarda bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
"Benim bölgeme yönelik masa başında yapılan araştırma sonuçlarına baktığınızda MHP'ye bir milletvekili dahi çıkmıyordu. Oysa ben 40 bin oy fazlayla seçilmiş oldum. Bu nasıl bir ölçüm ki hem kendi ölçünüze güveniyorsunuz hem de siz birinci bölgede MHP'ye milletvekili vermiyorsunuz. Birinci bölgede sahayı da bilen biri olarak en az bir milletvekili kaybımıza neden olduğuna inanıyorum."
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