AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Esnafımızın, vatandaşımızın söylediği tek cümle var; 'Yaparsa, AK Parti yapar." dedi.

Çalık ile AK Parti 27'nci Dönem milletvekili adayı Vahit Atalan, sebze ve kasap pazarındaki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinin ülke ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını ve yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen on binlerce vatandaşın miting alanında olduğunu kaydeden Çalık, "Biz bir seçimin ardından ikinci bir seçim varmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Malatyamızda yüzde 70 Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığında oy çıkacak. İnşallah Malatya'dan 6-0 milletvekili alacağız." diye konuştu.

Öznur Çalık, temennisinin Türkiye genelinde yüzde 61 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti'li milletvekillerimizle güçlü meclisimizi temsil edeceğiz. Esnafımızın, vatandaşımızın söylediği tek cümle var; 'Yaparsa, AK Parti yapar'. Malatya için toplamda 19,5 milyar lira yatırım yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de milletimiz nasıl 12 seçimde AK Parti'ye destek verdiyse, yine aynı desteği devam ettirecek. Ne İnce'ye, ne Temel'e ne de ipsizlere asla izin vermeden, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından emin adımlarla gitmeye devam edeceğiz."

