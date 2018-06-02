HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Yaparsa, AK Parti yapar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: "Esnafımızın, vatandaşımızın söylediği tek cümle var; 'Yaparsa, AK Parti yapar" - "İnşallah bundan sonraki süreçlerde de milletimiz nasıl 12 seçimde AK Parti'ye destek verdiyse, yine aynı desteği devam ettirecek. Ne İnce'ye, ne Temel'e ne de ipsizlere asla izin vermeden, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından emin adımlarla gitmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Esnafımızın, vatandaşımızın söylediği tek cümle var; 'Yaparsa, AK Parti yapar." dedi.

Çalık ile AK Parti 27'nci Dönem milletvekili adayı Vahit Atalan, sebze ve kasap pazarındaki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinin ülke ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını ve yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen on binlerce vatandaşın miting alanında olduğunu kaydeden Çalık, "Biz bir seçimin ardından ikinci bir seçim varmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Malatyamızda yüzde 70 Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığında oy çıkacak. İnşallah Malatya'dan 6-0 milletvekili alacağız." diye konuştu.

Öznur Çalık, temennisinin Türkiye genelinde yüzde 61 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti'li milletvekillerimizle güçlü meclisimizi temsil edeceğiz. Esnafımızın, vatandaşımızın söylediği tek cümle var; 'Yaparsa, AK Parti yapar'. Malatya için toplamda 19,5 milyar lira yatırım yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de milletimiz nasıl 12 seçimde AK Parti'ye destek verdiyse, yine aynı desteği devam ettirecek. Ne İnce'ye, ne Temel'e ne de ipsizlere asla izin vermeden, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından emin adımlarla gitmeye devam edeceğiz."

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
BBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkarBBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkar
Berat Albayrak: Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar diriltilmeye çalışılıyorBerat Albayrak: Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar diriltilmeye çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık esnaf Vahit Atalan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.