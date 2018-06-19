Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde incelemelerde bulunup esnafı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Hilvan'da bugüne kadar büyük projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bundan sonra daha iyi işler yapmak istediklerini söyledi.

Seçime kısa bir süre kala partililerden daha çok çalışmalarını isteyen Fakıbaba, 24 Haziran'da Şanlıurfa'da çok yüksek bir oy almayı beklediklerini ifade etti.

- "Kardeşçe seçim sandığına gideceğiz"

Fakıbaba, ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız. Oy veren, vermeyen sağ olsun biz birlik, beraberlik içerisinde, kardeşçe seçim sandığına gideceğiz. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Mutlaka farklı düşüncede olan insanlar olabilir, ona saygı duyuyorum. Herkes AK Parti'ye verecek diye bir kaide de yok bu doğaldır, demokrasi budur ama 24 Haziran'da Allah'ın izniyle adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."

Vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'da düzenleyeceği mitinge davet eden Fakıbaba, daha sonra Hilvan Gençlik Merkezinde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinledi.

