HABER

"Yaparsa AK Parti yapar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde incelemelerde bulunup esnafı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Hilvan'da bugüne kadar büyük projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bundan sonra daha iyi işler yapmak istediklerini söyledi.

Seçime kısa bir süre kala partililerden daha çok çalışmalarını isteyen Fakıbaba, 24 Haziran'da Şanlıurfa'da çok yüksek bir oy almayı beklediklerini ifade etti.

- "Kardeşçe seçim sandığına gideceğiz"

Fakıbaba, ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız. Oy veren, vermeyen sağ olsun biz birlik, beraberlik içerisinde, kardeşçe seçim sandığına gideceğiz. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Mutlaka farklı düşüncede olan insanlar olabilir, ona saygı duyuyorum. Herkes AK Parti'ye verecek diye bir kaide de yok bu doğaldır, demokrasi budur ama 24 Haziran'da Allah'ın izniyle adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."

Vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'da düzenleyeceği mitinge davet eden Fakıbaba, daha sonra Hilvan Gençlik Merkezinde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinledi.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Kılıçdaroğlu: Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamazKılıçdaroğlu: Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamaz
Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (2)Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba ak parti Hilvan Şanlıurfa ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.