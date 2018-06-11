SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yaparsa yine AK Parti yapar, AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak, yakmak, geriye dönmek için geliyor. Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar. Bunları düşünerek bu aziz milletin en doğru kararı vereceğine inanıyorum." dedi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Yılmaz, geçen yıl yapılan referandumda millete, hükümeti kurma yetkisi verildiğini aktardı.

Şimdi o iradenin bu seçimde uygulamasına geçildiğini dile getiren Yılmaz, "Sabahleyin iki oy kullanacaksınız, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Yani hükümeti kurma yetkisini siz kime vermişseniz, o millete ilan edilecek. Milletin hükümeti kurma yetkisi verdiği kimse işte cumhurbaşkanı adaylarından birisi." diye konuştu.

Yılmaz, egemenliğin milletin olduğunu, hükümeti kurma yetkisinin millete verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sandıkta bir seçim daha yapacağız, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yasa yapar, bu yasanın milletvekilleri vardır. Dolayısıyla parlamentonun üyesi olacak milletvekillerini de seçeceksiniz. Hükümeti kurmak için cumhurbaşkanı seçeceksiniz, parlamentoyu oluşturmak için de milletvekillerini seçeceksiniz. Biz aziz milletimize güveniyoruz. Türkiye, 16 yıl süre içerisinde dünyadaki bütün diğer yönetilen ülkelerden kat kat daha iyi yönetildi. Daha iyi yönetildiğini bilmek için dünyadaki ortalama büyüme yüzde 4'ler civarındayken Türkiye'de yüzde 7'ler civarında. Biz bazen bunu söylediğimizde 'ya bu AK Parti'lidir, böyle söylüyor' derler. Biz de diyoruz ki illa bizim söylememiz gerekmez, Türkiye'nin nereye geldiğini anlamak için Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım."