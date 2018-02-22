Yardımcı doçentlik kaldırılıyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, sözleşmeli öğretmenlerin içinde bulunduğu sorunların giderilmesi gerektiğini belirterek, "Sözleşmeli öğretmen uygulaması bir zorunluluktan kaynaklanmış ise de alınan tedbirlerle daha uygulanabilir bir hale gelecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam ediliyor.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, teklifin tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili 9. maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, bir akademisyenin kolay yetişmediğine, yıllar süren zorlu bir süreçten geçildiğine işaret etti.

Üniversitelerin özgürlüğünün bilimsel gelişme açısından önemine de değinen Dora, Türkiye'nin bu konuda olumsuz bir ortam sunduğunu ileri sürdü.

Dora, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son yıllarda üniversite ve üniversite eğitimine ilişkin politikaların geldiği en önemli nokta, eğitimin toplumsal hareketlilik, toplumsal adalet, barış ve eşitlik gibi temel özelliklerinin ikinci plana itilmesi ve üniversitelerin giderek piyasanın taleplerine uygun bireyler yetiştiren kurumlar haline gelmesidir. Artık bilimsel araştırmada itici güç olarak merak, demode bir kavram haline dönüşmüştür, bunun yerine araştırmalar, piyasa ve sermaye gruplarının hizmetinde gerçekleştirilmektedir."