Yardımcı Doçentlik kapsamına alan Kanun Teklifi kabul edildi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen ve Yardımcı Doçentlik değişikliğini kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.
Kanun teklifi ile yardımcı doçentlik yerine doktor öğretim üyesi kadroları oluşturulması planlanıyor.
Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi bekleniyor.
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulması amaçlanıyor.
Tezsiz Yüksek Lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle ilgili düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
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