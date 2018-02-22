’Yardımcı doçentlik’ kavramını içeren değişiklik teklifi kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifle, ’yardımcı doçent’ ifadesi ’doktor öğretim üyesi’ şeklinde değiştirilecek.

Doçentlik ve atama usulleri ile öğretim üyesi ders verme saatleri de düzenleniyor.