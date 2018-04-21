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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan: "Süreli nafaka üzerinde çalışmalar sürüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Boşanma ve Aile Hukuku Uzmanı Yargıtay 2.

Boşanma ve Aile Hukuku Uzmanı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, süreli nafaka konusunda ilgili bakanlıkların sınır konusundaki kıstaslar üzerinde çalıştığını söyledi.
Kırıkkale Barosu tarafından bir otelin konferans salonunda “Aile Hukukunda HMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu seminer düzenlendi. Seminerde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serpil Özok ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, 2011 yılından bu yana uygulamada olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) uygulamalarına dair örneklerden yola çıkarak karşılaşılan farklı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, avukat ve avukat adaylarına anlattı. Seminerde, boşanma ve aile hukuku konusunda Yargıtay’a iştirak eden davalarda yüksek mahkemenin nasıl bir yol izlediğinden bahsedildi.
Son dönemde gündemde olan nafaka tartışmalarına yönelik seminer öncesi açıklamalarda bulunan Ömer Uğur Gençcan, "Boşanma halinde eşlere verilen nafakanın adına ‘yoksulluk nafakası’ deniyor. Yoksulluk nafakası mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verilmekte, 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı idi. Türkiye’de günümüzde yoğun eleştiri alan konulardan biri de nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Bu konu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereği yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması ön görülüyor. Bu sınırlamanın belirli ölçülere göre yapılması planlanıyor. Evlilik süresi olabilir, kusur durumu olabilir, yaş durumu olabilir bu tercih tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusu da bir başka sıkıntı yaşanan durum, bu gibi durumların doğurduğu sıkıntının giderilmesi için nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Şu an kanun içerisinde bu var ama yoğun olarak kullanılmıyor. Üzerinde çalışılan süreli olarak nafaka konusu gerçekleştiği takdirde bu gibi keyfi durumlar bir çözüme kavuşacak" şeklinde konuştu.
Seminere, Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu da katıldı.

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