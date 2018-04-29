Yarın Berat Kandili

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.
Berat Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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