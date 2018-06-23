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"Yarın daha büyük ve güçlü Türkiye'ye başlangıç yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Hep beraber çalıştık, inşallah yarın bunun meyvesini alacağız. Yarın, daha büyük Türkiye'ye, daha güçlü Türkiye'ye başlangıç yapacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Hep beraber çalıştık, inşallah yarın bunun meyvesini alacağız. Yarın, daha büyük Türkiye'ye, daha güçlü Türkiye'ye başlangıç yapacağız." dedi.

Anıtpark Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Özlü, burada seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

Özlü, bir seçim çalışmasının daha sonuna geldiklerini, seçim için teşkilat üyeleri ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Yarın yapılacak seçimde destan yazacaklarını belirten Özlü, "Son zamanlarda piyasada bir takım anketler dolaşıyor. Biz de anket yaptırdık, elimizde iki anket var. Asla o verilere inanmayın. Bu anketler, Ankara'da masa başında yapılan anketlerdir. Bunlara inanmayın." diye konuştu.

Seçim için çok çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Sizler de çok yoruldunuz, Allah sizden razı olsun. Ben de milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapmaya çalıştım. Teşkilatımız da bize destek verdi. Hep beraber çalıştık, inşallah yarın bunun meyvesini alacağız. Yarın, daha büyük Türkiye'ye, daha güçlü Türkiye'ye başlangıç yapacağız."

Özlü, milletin her şeyi bildiğini ve her zaman doğru karar verdiğini sözlerine ekledi.

Özlü, konuşmasının sonunda vatandaşlardan "Destan yazmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak" için söz aldı.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

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