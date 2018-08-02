Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 2,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıda ilk kez yer aldı.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı.

