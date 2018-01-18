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Yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 21:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkan Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu katıldı.

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