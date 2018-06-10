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"Yaşanan bütün haksızlıklar bitecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yaşanan bütün haksızlıklar bitecek. Bizim tek bir amacımız var, halkımıza hizmet etmek. 24 Haziran'da herkesin huzur içerisinde yaşayacağı, rahatça geçineceği, geleceğe umutla bakacağı bir düzeni kurmak için, millet için geliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaşanan bütün haksızlıklar bitecek. Bizim tek bir amacımız var, halkımıza hizmet etmek. 24 Haziran'da herkesin huzur içerisinde yaşayacağı, rahatça geçineceği, geleceğe umutla bakacağı bir düzeni kurmak için, millet için geliyoruz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Mesudiye ilçesinde esnafı ziyaret etti, halk pazarını gezdi.

İlçedeki seçim bürosunun açılışını da yapan Torun, 24 Haziran'da yapılacak seçimde vatandaşlardan Millet İttifakı ile partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermelerini istedi.

Meselelerinin memleket meselesi olduğunu belirten Torun, "Bu ülke hepimizin, bir arada barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Tek bir vatandaşımızın derdi kalmasın, bir tane bile çocuğumuz aç yatmasın. Gençlerimiz işsiz kalmasın, yoksulluk bu milletin kaderi olmasın." ifadesini kullandı.

Torun, muazzam bir coğrafyada ve çok bereketli topraklarda yaşadıklarını vurgulayarak, "Yeter ki çiftçimiz, köylümüz, alın teriyle üreten, çalışan herkes emeğinin karşılığını alsın. Gelirimizi adilce bölüşelim. Çocuklarımızın eğitim sorunu, gençlerimizin iş sorunu kalmasın. Hiç kimse bu cennet gibi toprağını bırakıp büyükşehirlere göç etmesin." diye konuştu.

CHP'nin ülkenin sorunlarını çözmek için göreve hazır olduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti:

"CHP Türkiye'nin sorunlarını çözmek için geliyor. Bunun için yetki istiyoruz. Biz 16 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP iktidarı gibi kendi değil, halkı refah içerisinde yaşasın istiyoruz. Birileri refah içinde yaşarken, bin 603 lira ile açlık sınırının altında, asgari ücret kazananlar var. Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız ve vergi almayacağız. Çiftçimize mazotu 3 liradan vereceğiz. Tarımsal kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. En düşük emekli aylığı bin 500 lira olacak. Yaşanan bütün haksızlıklar bitecek. Bizim tek bir amacımız var, halkımıza hizmet etmek. 24 Haziran'da herkesin huzur içerisinde yaşayacağı, rahatça geçineceği, geleceğe umutla bakacağı bir düzeni kurmak için, millet için geliyoruz."

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