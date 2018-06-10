CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaşanan bütün haksızlıklar bitecek. Bizim tek bir amacımız var, halkımıza hizmet etmek. 24 Haziran'da herkesin huzur içerisinde yaşayacağı, rahatça geçineceği, geleceğe umutla bakacağı bir düzeni kurmak için, millet için geliyoruz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Mesudiye ilçesinde esnafı ziyaret etti, halk pazarını gezdi.

İlçedeki seçim bürosunun açılışını da yapan Torun, 24 Haziran'da yapılacak seçimde vatandaşlardan Millet İttifakı ile partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermelerini istedi.

Meselelerinin memleket meselesi olduğunu belirten Torun, "Bu ülke hepimizin, bir arada barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Tek bir vatandaşımızın derdi kalmasın, bir tane bile çocuğumuz aç yatmasın. Gençlerimiz işsiz kalmasın, yoksulluk bu milletin kaderi olmasın." ifadesini kullandı.

Torun, muazzam bir coğrafyada ve çok bereketli topraklarda yaşadıklarını vurgulayarak, "Yeter ki çiftçimiz, köylümüz, alın teriyle üreten, çalışan herkes emeğinin karşılığını alsın. Gelirimizi adilce bölüşelim. Çocuklarımızın eğitim sorunu, gençlerimizin iş sorunu kalmasın. Hiç kimse bu cennet gibi toprağını bırakıp büyükşehirlere göç etmesin." diye konuştu.