Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında seçimleri değerlendirirken MHP'nin kesinlikle barajı geçemeyeceğini iddia ederek "MHP barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni." ifadelerini kullanmıştı. MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde 11,1 oy oranına ulaşmasının ardından gözler Yaşar Okuyan'a çevrilmişti.
'YÜZDE 50'Yİ GEÇSİN KAFAMA KURŞUN SIKARIM'
Okuyan,'ın Halk TV'de katıldığı programda ise 'Erdoğan yüzde 50'liyi geçsin kafama kurşun sıkmazsam şerefsizim' dediği ortaya çıktı.
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