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Yatağan Termik Santralinde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santralinde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirerek, "İnceleme kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından 3 müfettiş görevlendirdik" dedi.

ANKARA (DHA) - ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santralinde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirerek, "İnceleme kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından 3 müfettiş görevlendirdik" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, "Yatağan Termik Santralinde depodan termik santraldeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Haberi alır almaz olaya ilişkin inceleme başlatılması talimatını vererek, ilgili il müdürlüklerimizi olay yerine yönlendirdik. Bölgeden gelen haberler doğrultusunda 10 işçi kardeşimiz yaralı olarak kurtarılmış, 2 işçi kardeşimiz ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Bölge hastanelerinde tedavi altına alınmış durumda olan yaralılarımızdan 8'i taburcu edilmiş, 2 işçimizin ise tedavileri devam etmektedir. İl Müdürlüğü yetkililerimiz tedavileri süren yaralılarımız ile yakından ilgilenmektedirler. Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kaza sonucu Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildiren Bakan Selçuk, "İnceleme kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından 3 müfettiş görevlendirdik" dedi.

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