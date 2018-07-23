HABER

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: - "Sorumlular mutlaka hukuk önünde hesap vermeli. Bir daha böyle kazaların, faciaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve işçilerin akşam mesai bittiğinde evlerine sağ salim varmalarını diliyorum"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Yatağan Termik Santrali'ndeki kazayla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasını önereceklerini bildirdi.

Girgin, partisinin Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay ile Yatağan Termik Santralinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Mecliste basın toplantısın düzenledi. Girgin, kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Enerji sektöründeki özelleştirmeleri eleştiren Girgin, 1982'de faaliyete giren Yatağan Termik Santrali'nin de 2014'te özelleştirildiğini anımsattı. Enerjinin kamusal bir hak olduğunu, mutlaka kamu eliyle işletilmesi gerektiğini savunan Girgin, "Yatağan'daki termik santral başta olmak üzere, acilen bütün termik santral ve maden ocakları kamulaştırılmalıdır. İş cinayetlerini önlemek istiyorsak, devletin kasasına para aktaran verimli işletmelere kavuşmak istiyorsak madenler ve santraller kamulaştırılmalıdır." diye konuştu.

Kendisinin de bir maden işçisi olduğunu belirten Girgin, Muğla milletvekilleri olarak Yatağan'da yaşanan facianın sıkı takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Sorumlular mutlaka hukuk önünde hesap vermeli. Bir daha, böyle kazaların, faciaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve işçilerin akşam mesai bittiğinde evlerine sağ salim varmalarını diliyorum." dedi.

Süleyman Girgin, partisinin bu konuda Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğini de bildirdi.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandıCHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı
Niğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destekNiğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.