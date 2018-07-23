Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Enerji sektöründeki özelleştirmeleri eleştiren Girgin, 1982'de faaliyete giren Yatağan Termik Santrali'nin de 2014'te özelleştirildiğini anımsattı. Enerjinin kamusal bir hak olduğunu, mutlaka kamu eliyle işletilmesi gerektiğini savunan Girgin, "Yatağan'daki termik santral başta olmak üzere, acilen bütün termik santral ve maden ocakları kamulaştırılmalıdır. İş cinayetlerini önlemek istiyorsak, devletin kasasına para aktaran verimli işletmelere kavuşmak istiyorsak madenler ve santraller kamulaştırılmalıdır." diye konuştu.

Girgin, partisinin Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay ile Yatağan Termik Santralinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Mecliste basın toplantısın düzenledi. Girgin, kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kendisinin de bir maden işçisi olduğunu belirten Girgin, Muğla milletvekilleri olarak Yatağan'da yaşanan facianın sıkı takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Sorumlular mutlaka hukuk önünde hesap vermeli. Bir daha, böyle kazaların, faciaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve işçilerin akşam mesai bittiğinde evlerine sağ salim varmalarını diliyorum." dedi.

Süleyman Girgin, partisinin bu konuda Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğini de bildirdi.

