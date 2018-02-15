HABER

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun Tasarısı kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun Tasarısı’na göre, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşlarının, bankaların, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin tarafların istemi halinde taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde takrir almadan tapuya tescil olunur.
Defterler (Yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri) anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.
Kat mülkiyetinin sicili, tapu memurlarınca düzenlenen resmi senet uyarınca yapılabilir.
Kooperatiflerin nasıl kurulacağına ilişkin hükümler bulunuyor.
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, harca tabi olacak.
Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan tutar olacak.
Elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sisteminin kurulması amacıyla düzenleme yapılıyor.
Belediyeler bir yıl içinde e-Belediye sistemine geçecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.