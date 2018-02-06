Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun tasarısı Komisyon’da kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun Tasarısına göre, yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmaları kolaylaştırılıyor. İflas Erteleme Kurumu kaldırılıyor. Şirket kuruluşu 7 işlemden bir işleme inmesi öngörülüyor.
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