Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım programı

Başbakan Binali Yıldırım, "Bilgi tolumu noktasında Türkiye Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumda. Nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası artık internet okur yazarı haline geldi. Bu büyük bir gelişme." dedi. Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu tanıtım programında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl iyi niyetle şirketlere iflas erteleme hakkı getirdiklerini anımsattı. İflas erteleme durumu olmayan kişilerin borçlarından kaçmak ve yükümlülüklerini yerine getirmemek için bunu kötüye kullanmaya başladığını ve birçok mağduriyet oluştuğunu belirten Yıldırım, bu uygulamayı kaldırdıklarını söyledi. İflas erteleme yerine şirketin kurtarılmasıyla ilgili mekanizma geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, şirketin tasfiyesi yerine ticari hayatını sürdürmesini esas alan, alacaklı haklarının da korunması sağlayan bir statüye geçmesini istediklerini ifade etti. Yıldırım, bu uygulamayla kötü niyet ve düşüncelerin önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Şirket batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz şirketin kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İnşaat ruhsat formunda tek olacak" Hayata geçirilen düzenlemelerin, inşaat sektörünü de ciddi ölçüde rahatlatacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "İnşaat izni alınması için 18 ayrı işlem yapılıyor. Bunun sayısı 6'ya indiriyoruz. Evraklarını inşaat izni için belediyeye teslim eden bir vatandaşımız artık diğer kurumları ilgilendiren evrakları tek tek dolaşarak takip etmek zorunda kalmayacak. Bir pencere veya tek kapıdan hizmet alma dediğimiz sistemi hayata geçiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp işlemi tamamlamış olacaktır." Başbakan Yıldırım, inşaat ruhsat forumunda tek bir imzanın olacağını, diğer bütün işlemlerin elektronik ortamda yürüyeceğini aktardı. İskan belgesi ve elektrik bağlanması işlemlerine de kolaylıklar getirildiğini, bütün belediyeleri aynı dijital ortamda buluşturarak bu konudaki uygulama farklılıklarıyla zaman ve kaynak israfının önüne geçeceklerini anlatan Yıldırım, İçişleri Bakanlığının bu düzenleme üzerinde çalışılarak ortak bir platform hazırlanacağını aktardı.

Yıldırım, artık her yerde iş yapma, her yere koşuşturma döneminin sona ereceğini ama biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. - "Türkiye offline değil online ülke konumundadır" Hayatın bir gerçeği olan internete "beni ilgilendirmez" şeklinde yaklaşmanın mümkün olmadığına işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnternet hepimizi ilgilendiren, dünya ve gelecek ile bağlantımızı kuran, güncel kalmamızı sağlayan hayatımızın bir gerçeği. Her bir vatandaşımız artık bilgi toplumunun bir üyesi olmak mecburiyetinde. Çocukken okuma yazma öğreniyoruz ya şimdi de bilgisayar okur yazarlığı diye bir şey var. Toplumların gelişmesi, bilgi toplumunda hangi seviyede olduğunuza bağlı. Bilgi toplumu, sadece alfabe okur yazarlığına göre değerlendirilmiyor. Bu alanda da büyük yatırım yaptık. Köyünden şehrine her yerde erişimimiz var. Okullarda geniş bant erişim var. Bilgi toplumu noktasında Türkiye Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumda. Nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası artık internet okur yazarı haline geldi. Bu büyük bir gelişme. Tabii altyapıya akıl yollarına yapılan yatırımın sonucu bu. Yol olmazsa nasıl bir nereye gideceksiniz? Bilgi yolu, bilgi otobanı olmazsa istediğiniz kadar bilin istediğiniz kadar internetin piri olan ama bilginin olduğu yere ulaşamazsınız, bilgi size ulaşamaz, dolayısıyla dünyadan kopuk olmak durumunda kalırsınız. Bunu aştık. Türkiye offline değil online ülke konumundadır."