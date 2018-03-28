Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım programı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bin 500 saati aşkın çalışma sonucunda, eylem planımızı oluşturduk. 102 eylem maddesinden oluşan bu planın iki önemli parçası da gerçekleştirdiğimiz iki kanun çalışmasıdır." dedi. Akdağ, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tanıtım programında yaptığı konuşmada, yatırım ortamının iyileştirilmesinde koordinasyon görevinin kendisine verildiğinden itibaren çalışmaları birliktelik içinde sürdürdüklerini bildirdi. Ülkeleri yatırım ve rekabet ortamı açısından değerlendiren uluslararası indekslerin olduğuna değinen Akdağ, "Kuşkusuz iş yapma kolaylığı hem kendi ülkemizdeki ortam açısından hem de bu endeksler açısından ne kadar iyileştirilirse Türkiye'de yatırımların önü o kadar açılacaktır. Dolayısıyla bir taraftan bu iş yapma kolaylığı endekslerini dikkate alırken öbür taraftan elbette eylem planımızın içine sektör taleplerini de özellikle dahil ettik." ifadesini kullandı. Akdağ, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde bu sene itibariyle 60'ıncı sırada olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gösterdiği hedef doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Akdağ, "'Türkiye'yi ilk 20'ye sokmalıyız. Çünkü, Türkiye bunu hak ediyor.' dedik, iki yıl için önümüze böyle bir hedef koyduk ve çalışmaları bu yönde geliştirdik." dedi.

- "7 büyük politika laboratuvarı düzenledik" Çalışmalara öncelikle iş dünyasının taleplerini alarak başladıklarının altını çizen Akdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) sekretaryasında birçok iş dünyası kuruluşuyla birlikte çalıştıklarını aktardı. Tüm özel sektör kuruluşlarının bu süreçte çok büyük destek verdiğine dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti: "Özel sektörümüz, adeta bir sipariş listesi hazırlar biçimde 500 saati aşan çalışma sergileyerek bunu YOİKK çalışma sekretaryamızın önüne getirdi. Bu süreçten itibaren bakanlarımızla ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte, yeri geldiğinde özel sektörümüzle de istişare ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Farklı bir yöntem takip ettik. Bakan arkadaşlarımızla yerine göre birebir, yerine göre ikili, üçlü, yerine göre hep birlikte gerçekleştirdiğimiz 17 toplantı yaptık. Bu seviyede 100 saatin üstünde bir mesai harcadık. Yine bürokrat arkadaşlarımızla yaptığımız birincil ve ikincil mevzuat çalışmaları, yaptığımız hesaplamalara göre 500 saati aştı. Bunlara ilaveten uluslararası kuruluşların uzmanlarını da Türkiye'ye davet ettik, üç ayda 13 uzmanı Türkiye'de ağırlayarak 7 büyük politika laboratuvarı düzenledik. Uzmanlarla yaptığımız çalışmalarda da yaklaşık 400 saat mesai harcadık."

Akdağ, uluslararası uzmanların bu çalışmada gösterilen kararlılık ve beraberlikten son derece olumlu yönde etkilendiklerinin belirterek, "Öyle ki birçok ülkede, zaman zaman aylarca hatta senelerce üzerinde uğraşılan konuların, 2-3 haftada karara bağlandığını, bunlarla ilgili tasarıların hazırlandığını, uygulamaların geçerli olmaya başladığını görünce gerçekten yapılan işin büyüklüğünü her fırsatta takdir ettiler." dedi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, bu sürecin birlikte çalışmanın en güzel örneği olduğunu bildirdi. Akdağ, teknik dokümanların uzmanlarla birlikte ele alındığını ifade etti. Birçok alanı, kuruluşu, bakanlığı ilgilendiren konularda koordinasyonun bu şekilde yapılmasının başarıya götüreceğine inandığına işaret eden Akdağ, sadece YOİKK için değil bütün hususlar açısından bunun böyle olduğunu vurguladı. Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sadece teknisyenlerin hazırladığı ve hazırlanan dokümanları bizim bir araya gelerek incelediğimiz toplantılar hızlı ilerlememize mani oluyor. Biz bu sefer iç içe ekip olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdik.

Bütün bunların neticesinde bin 500 saati aşkın çalışma sonucunda, eylem planımızı oluşturduk. 102 eylem maddesinden oluşan bu planın iki önemli parçası da gerçekleştirdiğimiz iki kanun çalışmasıdır. 7 bin 99 sayılı ve 7 bin 101 sayılı Kanunları yürürlüğe koyduk. Aynı esnada, ikincil düzenlemeler de çalıştık. Genelde kanunları yaptıktan sonra birkaç ay, bazen daha uzun süreler ikincil düzenlemeleri, yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri yapmak için geçirilebiliyor. Bu sefer biz kanunları hazırlarken, onlar Mecliste kabul edilmişçesine bir taraftan da ikincil düzenlemeleri hazırlamış olduk ve yatırım yapacak kişilerin önünü açmaya gayret ettik." - "Yargıyla ilgili ciddi bir paket hazırladık" Bu gayretlerin hepsinin Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacağını, yeni istihdam alanları oluşturacağını vurgulayan Akdağ, yapılan çalışmalar hakkında, şu bilgileri verdi: "Şirket kuruluşlarını büyük ölçüde kolaylaştırdık. Bugün Türkiye'de bir şirket kurmak isterseniz Ticaret Sicil Müdürlüklerine gitmeniz şirketi kurmanız için ve orada 20 dakika yarım saat geçirmeniz yeterli olur. Bunu yerinde de bizzat gözlemledik. Ben İstanbul'da 3 ayrı sicil müdürlüğüne giderek, uygulamaları yerinde takip ettim ve gerçekten bütün yatırımcılarımızın bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu da gördüm.

Yargıyla ilgili ciddi bir paket hazırladık ve burada eski İcra İflas Kanunun mantığından tamamen uzaklaşarak, yeni bir kurtarma anlaşması mantığını getirdik. Bir taraftan borçluyu korurken, iflas etmesine engel olmaya çalışırken, öbür taraftan alacaklıların da hukukunu koruyan, süreçleri hızlandıran yeni bir anlayışı savunmuş olduk." Başbakan Yardımcısı Akdağ, küçük tutarlı ticari yargılamalarda basit usule geçerek yatırımcının işini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuğun özendirilmesi yönünde yeni adımlar atıldığını da belirten Akdağ, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinin bu işlerle uğraşanları bıktıran süreçler olduğunu aktardı. Akdağ, "Burada da ortaya koyduğumuz yeni düzenlemelerle meseleleri ciddi ölçüde kolaylaştırmış olduk." ifadesini kullandı. Akdağ, İçişleri Bakanlığının e-belediye üzerinde çalıştığını anlatarak, bunun bir yıl içinde bitirilmesini beklediklerini söyledi. Bu şekilde belediyelerin birbirini görebileceği aynı yazılım üzerinden işlerin kolaylaşacağı yeni bir döneme geçileceğini ifade eden Akdağ, kırsalda da telekominikasyonla ilgili çok ciddi problemlerin olduğunu, ancak yapılan değişikliklerle kırsal alanlarda da telefon görüşmelerinin rahatça yapılabileceği yeni düzenlemelerin gerçekleştirildiğini vurguladı.