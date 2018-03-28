Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım programı

Başbakan Binali Yıldırım, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomiyle ilgili kapsamlı bir eylem planını hazırladıklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu tanıtım programındaki konuşmasında, dış ticaret şirketlerinden evrak işlemleri için alınan bedelle, gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere sınır getireceklerini belirtti. "Onu verdin bir konşimento, bunu verdin bu konşimento. Ne işe yarar? Ordino, konşimento böyle bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor milletten." diyen Yıldırım, bu kalemlere bazen ürünün fiyatından daha fazla bedel ödendiğini, bu duruma son vereceklerini açıkladı. Gümrüklerde artık tek pencere uygulamasının başladığını, kurumların, gümrüklerdeki personelin çalışma saatlerini buradaki işleyişe uygun yeniden düzenleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Yani mesai bitti, kapılar kapandı, bekle dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Burada paraysa para ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük. Mal var bozuluyor veya bir sipariş aldın tamamlayıp, bitireceksin ve göndereceksin, bir malzeme, bir makine, bir hacat bekliyorsun...Bunların hepsi zaman ve para kaybı. O bakımdan burada ne gerekiyorsa yapacağız ve burada sürekli açık tutup, çalışır halde hazır halde tutacağız."

Yıldırım, "taşınır, rehin uygulamasını" daha önce çıkardıklarını anımsatarak, bunu daha rasyonel hale getireceklerini, KOBİ'lere ciddi imkan sağlayan bu finansman aracının etkin bir şekilde kullanılmasını istediklerini vurguladı. Başbakan Yıldırım, "Bu sadece gayrimenkul değil, arsa bina vesaire... Menkul kıymetlerde yaptığınız işin tezgahları, araçları, ne kadar menkul kıymetiniz varsa bunları da teminat olarak kullanabileceksiniz." dedi. - İpotek işlemleri elektronik ortamda Bankalardaki ipotek işlemlerinin de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getireceklerini kaydeden Yıldırım, aylık olarak verilen SGK ve muhtasar beyannamelerin birleştirileceğini ve böylece yatırımcılara ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacağını söyledi. Yıldırım, "Vergi dairesine ayrı ver, SGK'ye ayrı ver. İkisini birleştirip, vereceğiz. Dolayısıyla iki iş yerine, bir iş yapmış olacağız." diye konuştu. Yıldırım, imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik tasarım faaliyetlerine yönelik, makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirdiklerini belirterek, "Bu tip imalatta kullanacağınız, teknolojiyi geliştirmede kullanacağınız araçları, makine teçhizatı alırken teşvikli olsun veya olmasın, teşvikli olunca zaten oluyor, teşvikli olmasa da bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım ortamını iyileştirme paketini genel hatlarıyla anlattığını, bunların getirilen yeniliklerden birkaçı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Daha büyük bir pakette yolda geliyor. Yani bu paketlerde para yok. 'Biz para istiyoruz' diyebilirsiniz. Ama bunlar para için hazırlık. Para sonradan gelir, önce altyapı. Para olsa ne yapacaksın? Yani iş yapamadıktan sonra paranın kıymeti yok ki. Önemli olan iş ortamının iyileşmesi, iş yapılması, ne yapacağınıza, geleceğe yönelik planlarınıza düşünmeden, endişe etmeden ve 'acaba ne olacak' sorusunu sormadan karar vermeniz." diye konuştu. - "Millette bir kıskançlıktır gidiyor" Başbakan Yıldırım, özel sektörle iş birliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacın yatırımcıların işini kolaylaştırmak ve böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirmek olduğuna işaret ederek, "Şimdi bunlarla ilgili aslında önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha önce de duyurduğumuz gibi 2018 yılını kapsayan ekonomiyle ilgili, 2017'de yaptığımız gibi, kapsamlı bir eylem planını hazırladık ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Ekonomiyle ilgili çeşitli dedikodular olduğuna değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nedense bizim memleket konu olunca her taraftan ülkemizin algısını kötüleştirmek için ciddi bir gayret var, bir kıskançlık var. Nasıl oluyor da Türkiye bir yandan Suriye'de operasyon yapıyor, bir yandan Irak'ta operasyon yapıyor, bir yandan yurt içinde FETÖ, DEAŞ, PKK ile 3 terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyor ve hala dünyada büyümede bir numara. Millette bir kıskançlıktır gidiyor. Bunun için de ha babam dedikodu, ha babam kur böyle olacak, ekonomi şöyle olacak, büyüme öyle olacak, faiz böyle olacak, enflasyon böyle olacak...Dört bir koldan herkes bu konuda maalesef ülkemize karşı bir ortak iş birliği içerisinde tezvirat üretmeye, algı oluşturmaya devam ediyor. Bunda da FETÖ'cüler, PKK'cılar burada istediklerini elde edemeyince, adeta duman olunca bu sefer yurt dışında onların muhipleri var. Bu muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya, kötülemeye ve algı bozmaya gayret ediyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım. Ama bu oyunları boşa çıkaracak özel sektörümüz var, iş alemimiz var, istikrarlı, güvenli bir yönetimimiz var. Başımızda da Cumhurbaşkanı'mız var dirayetiyle, cesaretiyle... Hepsine cevabı veriyoruz."