Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

TBMM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Tabipleri Birliğinin Afrin'le ilgili açıklamasının bütün toplumu yaraladığını belirterek, "Çoğunluğu elde eden bir grup ya da görüş sahibi, o meslek örgütüne mensup bütün insanları temsil etmiş gibi tek bir listeyle seçiliyor. Bunun, behemehal değiştirilmesi gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, Milli Eğitim Bakanlığının belli protokollerle gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere yaptığı çalışmaların, belli sivil toplum örgütleriyle yaptığı protokollerin kanuni olan dernek ve vakıflarla gerçekleştiğini belirtti.

Akdağ, "Türkiye'deki mevcut kanunlara göre kurulmuş, amaçları kuruluş mevzuatında belirtilmiş olan sivil toplum örgütleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu çeşitten sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapması kadar tabii bir şey olamaz. Bu iş birliklerinin artması lazım. Bütün gelişmiş toplumlarda, demokratik toplumlarda sivil toplum örgütleriyle ilişkinin artırılması, geliştirilmesi esastır." diye konuştu.