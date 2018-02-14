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Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 17:38 | Son Güncelleme

Tasarının tümü üzerideki görüşmeler tamamlandı - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Türk Tabipleri Birliğinin Afrin'le alakalı ifadeleri bütün toplumu yaraladı" - "Çoğunluğu elde eden bir grup ya da görüş sahibi, o meslek örgütüne mensup bütün insanları temsil etmiş gibi tek bir listeyle seçiliyor. Bunun, behemehal değiştirilmesi gerekir"

TBMM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Tabipleri Birliğinin Afrin'le ilgili açıklamasının bütün toplumu yaraladığını belirterek, "Çoğunluğu elde eden bir grup ya da görüş sahibi, o meslek örgütüne mensup bütün insanları temsil etmiş gibi tek bir listeyle seçiliyor. Bunun, behemehal değiştirilmesi gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, Milli Eğitim Bakanlığının belli protokollerle gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere yaptığı çalışmaların, belli sivil toplum örgütleriyle yaptığı protokollerin kanuni olan dernek ve vakıflarla gerçekleştiğini belirtti.

Akdağ, "Türkiye'deki mevcut kanunlara göre kurulmuş, amaçları kuruluş mevzuatında belirtilmiş olan sivil toplum örgütleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu çeşitten sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapması kadar tabii bir şey olamaz. Bu iş birliklerinin artması lazım. Bütün gelişmiş toplumlarda, demokratik toplumlarda sivil toplum örgütleriyle ilişkinin artırılması, geliştirilmesi esastır." diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliğinin Afrin'le ilgili ifadelerinin bütün toplumu yaraladığını kaydeden Akdağ, şunları söyledi:

"Türk Tabipleri Birliği, bütün Türk tabiplerinin, sağlık çalışanlarının ve milletinin hislerine tercüman olmalıdır, bir ideolojik saplantı içinde konuşmamalıdır ve davranmamalıdır. Davranışlarının yanlış olduğuna da inanıyorum. Ancak bunun ötesinde, yargı tarafından yapılan işlemler elbette yargıya ait işlemlerdir.

Türkiye'deki meslek örgütleri ve meslek örgütlerine ait odalarla alakalı demokratik olmayan bir sistem geçerli. Dikkat ederseniz şu anda Mecliste 4 partiyiz, yüzde 10 barajı olmasına rağmen 4 partiyiz ve 4 farklı ses Mecliste çıkabiliyor. Oysa sivil toplum örgütlerinin kuruluş kanunlarında çoğunluğu elde eden bir grup ya da görüş sahibi, o meslek örgütüne mensup bütün insanları temsil etmiş gibi tek bir listeyle seçiliyor. Bunun behemehal değiştirilmesi gerekir. Bu son derece antidemokratik bir tutum."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin genel kurul Recep Akdağ TTB yatırım ortamının iyileştirilmesi

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