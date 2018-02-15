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Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu: "Ekonomide yapısal reformlara ihtiyaç var. Aspirin tedbirlerle sorunlar çözülemez" - MHP Konya Milletvekili Kalaycı: "Esnafımız ve KOBİ'ler borç ve yüksek faiz sarmalından kurtarılmalıdır"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ekonomide yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu belirterek, yeterli olmayan tedbirlerle sorunların çözülemeyeceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde görüşülüyor.

MHP adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tasarı ile yapılan düzenlemelerin, olumlu olmakla birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında çok yetersiz olduklarını söyledi.

Türkiye ekonomisi üzerinde tartışılmaz bir etkiye sahip olduğunu dile getirdiği KOBİ'lerin, sorunlarının üstesinden kendi başlarına gelemeyeceğini vurgulayan Kalaycı, "Esnafımız ve KOBİ'ler borç ve yüksek faiz sarmalından kurtarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ekonomiyi büyütmek için yatırıma, yatırım için de kaynağa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kalaycı, sabit sermaye yatırımları ile verimliliğin artırılmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin, ekonomideki yapısal sorunlarının artarak devam ettiğinin altını çizen Kalaycı, ülkenin yeni bir sanayi politikasına ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

HDP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, yatırım teşvik kanunlarıyla ekonominin düzelmediğini savunarak, ekonomik gelişmenin, hukukun üstünlüğü gerçekleşebileceğini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara'da yargılandığı davada verdiği ifadeyi kürsüden okuyan Beştaş, Demirtaş'ın, ifadesiyle bir döneme ışık tuttuğunu savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, tasarıyı desteklediklerini ancak yeterli bulmadıklarını dile getirerek, ülkenin içinde bulunduğu bu dönemde, ekonominin çok sağlam temellerinin olması gerektiğini vurguladı.

"Ekonomide yapısal reformlara ihtiyaç var. Aspirin tedbirlerle sorunlar çözülemez." diyen Kuşoğlu, esnaf sayısında azalma olduğuna dikkati çekti. Kuşoğlu, 2017'de 112 milyar lira gelir vergisi toplandığını ancak serbest meslek sahipleri ile beyannameli mükelleflerin sadece 5 milyar lira vergi verdiğini, gelir vergisinin geri kalan kısmının ise çalışanlardan tahsil edildiğini hatırlattı.

Şahsı adına söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yatırım ortamının uygunluğunun yatırımcıların tercihini kolaylaştırdığına işaret ederek, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişmede yabancı sermayenin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen, 12,9 milyar dolar doğrudan yatırım çektiğini kaydeden Günay, rekabet gücünün artırılmasının, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilişkili olduğunu dile getirdi.

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