HABER

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "TOKİ bazı arazileri değerlendirerek kullanmak, bu değerlendirmeden elde ettiği gelirleri de yine vatandaşlarımıza konut yapmak üzere bir politika izliyor. Buradaki bütün kazançlar neticede vatandaşa konut olarak dönüyor" - "Gerek kara gerek hava ambulanslarıyla Türkiye acil hasta taşıma işinde harikalar yaratmaktadır" - "Ambulanslarımızın vakalara ilk 10 dakika içinde ulaşma oranı şehirlerimizde yüzde 90'ları aşmış durumdadır. Dolayısıyla bu sistemle de milletçe iftihar etmeliyiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "TOKİ bazı arazileri değerlendirerek kullanmak, bu değerlendirmeden elde ettiği gelirleri de yine vatandaşlarımıza konut yapmak üzere bir politika izliyor. Buradaki bütün kazançlar neticede vatandaşa konut olarak dönüyor." dedi.

Akdağ, TBMM Genel Kurulunda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TOKİ'nin AK Parti iktidarları döneminde vatandaşları ev sahibi yapma konusundaki çalışmalarının takdire değer olduğunu, tüm çalışmalarını da vatandaşın yararını gözeterek yaptığını bildirdi.

Akdağ, şöyle konuştu:

"TOKİ elbette bazı arazileri değerlendirerek kullanmak, bu değerlendirmeden elde ettiği gelirleri de yine vatandaşlarımıza konut yapmak üzere bir politika izliyor. 'TOKİ arazileri rant için kullanıyor' dediğimiz zaman şöyle bir haksızlık yapmış oluruz; buradaki bütün kazançlar neticede vatandaşa bir kısmı sosyal konut şeklinde, bir kısmı buna benzer orta gelirli vatandaşlara konut olarak dönüyor. Dolayısıyla TOKİ'nin mevcut mevzuat, düzenlemeler ve kanundan ileri gelen yetkilerini kullanarak belli arsaları daha değerli biçimde kullanması aslında vatandaşın yararınadır. TOKİ'yle de yaptığı işlerle de biz hükümet olarak iftihar ediyoruz. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde vatandaşımızın AK Parti'nin arkasında duruşunun en önemli sebeplerinden biri de kendisine yapılan konutlardır."

TOKİ'den konut alan vatandaşların dar ve orta gelirliler olduğunu belirten Akdağ, "TOKİ bu memleketin yüz akı bir kurumdur." ifadesini kullandı.

-"Kesin karar verilmiş, uygulamaya geçmiş bir durum yok"

Akdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Özelleştirme yoluyla ülkede çok önemli işler yapıldığına değinen Akdağ, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öteden beri gündemde olan bir konudur. Şu anda kesin karar verilmiş, uygulamaya geçmiş bir durum yok. Ama herkes şundan emin olmalıdır; herhangi bir özelleştirme yapılacağı zaman o özelleştirilecek kurumda çalışan ya da ilişkisi olanlar mutlaka korunur. Hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Akdağ, Gölcük Milli Parkı'na yönelik soruya, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun bu konulardaki çok yüksek hassasiyetini biliyorum. Bu hassasiyetinin devamından hiç endişe etmemeliyiz." yanıtını verdi.

-"10 dakika çok başarılı bir süre olarak sayılır"

Akdağ, bir milletvekilinin bazı ilçelerde yeterli ambulans olmadığı yönündeki sözleri ve sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Türkiye'de kurduğumuz acil ambulans sistemi bütün gelişmiş ülkelerde son derece takdirle karşılanan bir sistemdir. Gerek kara gerek hava ambulanslarıyla Türkiye acil hasta taşıma işinde harikalar yaratmaktadır. Uluslararası standartlara göre şehirlerde bir ambulansın gelmesi için 10 dakika çok başarılı bir süre olarak sayılır. Kırsalda da biz bunu 30 dakika olarak öngörüyoruz. Türkiye'de ambulanslarımızın vakalara ilk 10 dakika içinde ulaşma oranı şehirlerimizde yüzde 90'ları aşmış durumdadır. Dolayısıyla bu sistemle de milletçe iftihar etmeliyiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans Başabakan Yardımcısı Recep Akdağ TOKİ Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.