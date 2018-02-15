Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "TOKİ bazı arazileri değerlendirerek kullanmak, bu değerlendirmeden elde ettiği gelirleri de yine vatandaşlarımıza konut yapmak üzere bir politika izliyor. Buradaki bütün kazançlar neticede vatandaşa konut olarak dönüyor." dedi. Akdağ, TBMM Genel Kurulunda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. TOKİ'nin AK Parti iktidarları döneminde vatandaşları ev sahibi yapma konusundaki çalışmalarının takdire değer olduğunu, tüm çalışmalarını da vatandaşın yararını gözeterek yaptığını bildirdi. Akdağ, şöyle konuştu: "TOKİ elbette bazı arazileri değerlendirerek kullanmak, bu değerlendirmeden elde ettiği gelirleri de yine vatandaşlarımıza konut yapmak üzere bir politika izliyor. 'TOKİ arazileri rant için kullanıyor' dediğimiz zaman şöyle bir haksızlık yapmış oluruz; buradaki bütün kazançlar neticede vatandaşa bir kısmı sosyal konut şeklinde, bir kısmı buna benzer orta gelirli vatandaşlara konut olarak dönüyor. Dolayısıyla TOKİ'nin mevcut mevzuat, düzenlemeler ve kanundan ileri gelen yetkilerini kullanarak belli arsaları daha değerli biçimde kullanması aslında vatandaşın yararınadır. TOKİ'yle de yaptığı işlerle de biz hükümet olarak iftihar ediyoruz. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde vatandaşımızın AK Parti'nin arkasında duruşunun en önemli sebeplerinden biri de kendisine yapılan konutlardır."

TOKİ'den konut alan vatandaşların dar ve orta gelirliler olduğunu belirten Akdağ, "TOKİ bu memleketin yüz akı bir kurumdur." ifadesini kullandı. -"Kesin karar verilmiş, uygulamaya geçmiş bir durum yok" Akdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Özelleştirme yoluyla ülkede çok önemli işler yapıldığına değinen Akdağ, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öteden beri gündemde olan bir konudur. Şu anda kesin karar verilmiş, uygulamaya geçmiş bir durum yok. Ama herkes şundan emin olmalıdır; herhangi bir özelleştirme yapılacağı zaman o özelleştirilecek kurumda çalışan ya da ilişkisi olanlar mutlaka korunur. Hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu. Akdağ, Gölcük Milli Parkı'na yönelik soruya, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun bu konulardaki çok yüksek hassasiyetini biliyorum. Bu hassasiyetinin devamından hiç endişe etmemeliyiz." yanıtını verdi. -"10 dakika çok başarılı bir süre olarak sayılır"