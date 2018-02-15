Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yap-işlet-devret modeli Türkiye'de çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır, ülkemizin menfaatinedir. Bugün yapılan bir çok proje çok kısa bir süre sonra başa baş, daha sonra da ülkemiz hazinesi açısından bir gelire dönüşmüştür." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümünün maddeleri üzerinde görüşülüyor. Görüşmelerde, değişiklik önergesi üzerine konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yap-işlet-devret projeleri kapsamında şirketlere garanti yolcu parası verildiğini belirterek, bu paraların vatandaşın cebinden çıktığını bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu tabloya göre devletin soyulduğunu ileri sürerek, konuyla ilgili olarak hükümetten açıklama beklediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, bunun üzerine yaptığı açıklamada, bu iddialara muhatabın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olduğunu ve Bakan Ahmet Arslan'ın bunlara en iyi şekilde cevap vereceğini ifade etti.

Şimşek, "Yap-işlet-devret modeli Türkiye'de çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır, ülkemizin menfaatinedir. Bugün yapılan bir çok proje çok kısa bir süre sonra başa baş, daha sonra da ülkemiz hazinesi açısından bir gelire dönüşmüştür." diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Şimşek, şunları kaydetti: "İstanbul Atatürk Havalimanı bir kuruş ödenmeden yapıldı, işletildi, devlete geri geldi, devlet tekrar bunu 3 milyar dolara kiraya verdi ve bu vatandaşın lehinedir. O bahsettiğiniz projelerin tamamı zaman içerisinde, hepsi ilk yılda, iki yılda, üç yılda olmaz tabii. Bakın geçen sene aynı söylemleri Avrasya Tüneli için söylüyorduk. Bu sene başa baş gelecek. Şimdi Ulaştırma Bakanlığımız zaman zaman bütün bu projelerin yıllık faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlıyor, açıklamalarda bulunuyor. Bugüne kadar yapılan belli başlı projelerin tamamı zaman içerisinde, bırakın başa baş, kara dönüşmüştür, milletimize ilave gelir ve hizmet olarak gelmiştir. Dolayısıyla bu yatırımların bir maliyeti var. Bu maliyetin karşılanması için de tabii ki devlet birtakım garantiler vermektedir."

- Genel Kurulda tartışma CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, partilerinin gayri milli olmakla itham edildiğini hatırlatarak, "Parti kongresinden Afrin operasyonu yürütenler, savaş meydanlarında ordu yönetenlerin torunlarına gayri milli diyor. Siz hangi ara milli duygulara sahip oldunuz? Hepinizin ortak bir duygusu var, benim emin olduğum. Ne bu duygu biliyor musunuz? Maddi duygu. Sizin ne zaman vatan, millet, bayrak sevginiz para aşkınızın önüne geçti çok merak ediyorum. Siz ne zaman milli oldunuz?" ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özcan'ın çok talihsiz ve edep dışı bir konuşma yaptığını belirterek, "İçerideki gruplardan hangisi olursa olsun 'Milli değilsiniz, önce maddiyatı düşünüyorsunuz' gibi sokak ağzıyla konuşmayı bu kürsüye bir zul olarak addediyorum." karşılığını verdi. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin milli menfaatleri ve sınır güvenliği için, askeriyle, hükümetiyle ve milletiyle 80 milyonun karar vererek uyguladığı bir harekat olduğunu vurgulayan Turan, "İsterdik ki 90 yıllık Mustafa Kemal'in partisi, hiç tartışmadan Mehmetçik'in yanında, milletin yanında Afrin'de net dursun. Kendiniz net değilsiniz ki." değerlendirmesinde bulundu.