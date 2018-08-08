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Yavru kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken 3 metreden apartman bahçesine düşüp yaralanan kişi mahsur kaldı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken 3 metreden apartman bahçesine düşüp yaralanan kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bozkurt Mahallesi Seymen Sokak üzerindeki binada dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Rober Yeşiltepe, yavru bir kedinin yan apartmanın bahçesinde mahsur kaldığını gördü ve evinin balkonundan kediyi kurtarmak istedi. Yeşiltepe, balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten karşı apartmanın bahçesine düştü. Yeşiltepe acı içerisinde bağırıp yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Yeşiltepenin annesi ve oğlu olay yerinde kısa süreli şok yaşadı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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