Yavru köpeğin patileri kesilerek öldürülmesine Bahçeli'den tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'da bir köpek yavrusunun patilerinin kesilmesinin herkesin vicdanını kanattığını, karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi "aşağıların aşağısı yaratıklar"ın nasıl çıktığının düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. Hayvanları Koruma Kanunu'nda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Ramazan Bayramı'nda sevinçleri artırmanın, hüzün ve hasretleri azaltmanın peşinde olduklarını, sıkılı yumrukların açılmasını, çatık kaşların düzelmesini, buruk kalplerin dirilmesini, yaralı bakışların iyileşmesini arzu ettiklerini vurguladı.
"Çok şey değil, sadece huzur, saadet, adalet ve mehabet istiyoruz" ifadesini kullanan Bahçeli, insanı insan yapanın vicdanı olduğunu, bayramda aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiğini, muhabbet pınarlarının gönülden gönüle akıp coştuğunu belirtti. Bahçeli, her gününün bayram olması, her anın bayram coşkusuyla dolup taşmasını diledi.
Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğe de değinerek olayın kendisini sarstığını, yüreğini fazlasıyla sızlattığını belirten Bahçeli, "Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim." ifadelerine yer verdi.
- "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor"
Olayın "insanım" diyen herkesi infial ve isyana sürüklediğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kastetmişler! Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır."
İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur. Allah'ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur."
- "Mutlaka hesaplaşacağız"
Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacaklarını vurgulayan Bahçeli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız." vurgusunda bulundu.
Devlet Bahçeli, hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacaklarına dikkati çekerek, "Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder." ifadesini kullandı.
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