Yazıcı, MHP’nin MYK üyeliğine seçildi

Milliyetçi Harekat Partisi’nin (MHP) 12’nci Olağan Kurultayı’nda Erzurumlu Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı MHP’nin 75 kişilik MYK üyeliğine seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12’nci Olağan Kurultayında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinde Erzurum’un eski Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Gökhan Yazıcı da yer aldı. MHP’de Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinin 12’nci Olağan Kongresinde, Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almamı takdir eden, Sayın Genel Başkan’ıma şükranlarımı arz ediyorum. Başarılı bir Milletvekilimiz ve İl başkanımızın olduğu şehrimize, ben de bu başarıyı daha yükseklere taşıyacağım. Biliyor ve inanıyoruz ki bu güzel tablo ihanet kuşatmasını hüsrana uğratacak bir anlam ve öneme sahip olduğu gibi, hak ve hakikat yolunu nihai şiar edinmiş olan samimi yüreklerin heyacanı ve çığlığı olacaktır. Bu vesile ile istiklal ve istikbalimizi perdelemek isteyen ihanet odaklarına karşı, iman silahıyla kuşanmış tüm ülküdaşlarıma selam eder; soylu davamız ve onurlu mücadelemiz uğruna serden geçmiş olan dava arkadaşlarıma sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım."