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Yazıcıoğlu vefatının 9'uncu yılında anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 20:43 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un PKK teröristlerinin temsilcilerini ağırlaması, kabul edilir bir şey değildir. Bir de utanmadan 'Ara buluculuk yapabilirim.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle müzakere etmeyecektir, aynı masaya oturmayacaktır"

İZMİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un PKK teröristlerinin temsilcilerini ağırlaması, kabul edilir bir şey değildir. Bir de utanmadan 'Ara buluculuk yapabilirim.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle müzakere etmeyecektir, aynı masaya oturmayacaktır." dedi.

Destici, Buca ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nun konferans salonunda BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak amacıyla düzenlenen "Şehadetinin 9. Yılında Hasretle Yad Ediyoruz" programında, vefatının üzerinden 9 yıl geçen Yazıcıoğlu ve onunla Hakk'a yürüyen arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi.

Anayasa'da değişiklik yapılarak "başkanlık" sisteminin getirildiği referandumda "Evet" oyu verdiklerini hatırlatan Destici, bu kararın bugün de arkasında olduklarını kaydetti.

Destici, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala bu sürecin aydınlatılmamış olmasını kabul etmediklerini belirterek, "Ama inanıyorum ki ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı kaldırılacak, bunun dışında Ankara'da iki, Kahramanmaraş'ta bir soruşturma dosyası birleştirilerek dosya tekrar ele alınacak, bilerek hatası, ihmali, kurusu ve kastı olanlar mutlaka soruşturulacak, yargı önüne çıkarılacak ve hak ettikleri muameleyle karşı karşıya kalacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanındayız"

Yazıcıoğlu'nun terörle mücadele konusundaki görüşlerini aktaran Destici, Türkiye'nin bugün terörle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediklerini vurgulayan Destici, "O (Muhsin Yazıcıoğlu), 'Terörle ve teröristle müzakere olmaz ancak mücadele olur, terörle topyekun mücadele olur.' diyordu. Şimdi görüyoruz ki topyekun bir mücadele var. Biz de işte sonuna kadar bu mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Destici, Suriye ve Irak'ın kuzeyinin tamamen terörden arındırılması gerektiğini belirterek, "Terörle mücadelenin bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam etmesi gerekiyor. Ya teslim olacak, aman dileyecek, hukuka teslim edilecek ya da devlete kalkan eller kırılacak, başlar gövdesinden kopacak." diye konuştu.

Batı ülkelerinin terör örgütlerine destek verdiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Batı ülkeleri terör örgütlerini destekliyor. Bugüne kadar bazı ülkeler gizli destek verdi. En son Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un PKK teröristlerinin temsilcilerini ağırlaması, kabul edilir bir şey değildir. Bir de utanmadan 'Ara buluculuk yapabilirim.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle müzakere etmeyecektir, aynı masaya oturmayacaktır, ara buluculuk kabul etmeyecektir, etmemelidir. Eğer ederse başa döneriz. Ok yaydan çıkmıştır, kılıç kınından çekilmiştir. Bize kimse engel olmamalıdır."

Konuşmaların ardından Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesini anlatan kısa film gösterildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa BBP İl Başkanı Erdem Öksüz, sanatçı Hasan Sağındık, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu

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