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"Yazıcıoğlu'nun şehadeti 15 Temmuz'u anlamanın şifresidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk: - "Hadiseyi duyduğumuzda Allah'ım bir ümit diyordum, meğer sırtlanlar karın üzerinde de ona pusu kurmuşlardı. Canlı kalmasına tahammül edemeyen hainler. Bugün onun şehadetinin yıl dönümü. Muhsin ağabeyin şehadeti 15 Temmuz'u anlamanın şifresidir"

HAKKARİ (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 15 Temmuz'u anlamanın şifresi olduğunu söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen Külünk, AK Parti ilçe teşkilatı, Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Belediye Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Külünk, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde andı.

Külünk, 9 yıl önce helikopterin düştüğünü duyduğunda bir umutla Yazıcıoğlu'nun iyi olduğu haberini duymayı beklediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hadiseyi duyduğumuzda Allah'ım bir ümit diyordum, meğer sırtlanlar karın üzerinde de ona pusu kurmuşlardı. Canlı kalmasına tahammül edemeyen hainler. Bugün onun şehadetinin yıl dönümü. Muhsin ağabeyin şehadeti 15 Temmuz'u anlamanın şifresidir. Muhsin ağabey Türkiye'yi istila etmek isteyenlere boyun bükmediği, Türkiye'yi teslim almak isteyenlere 'evet' demediği için elimizden alındı. O şehit oldu bize de arkasından üzülmek kaldı. Bize onun arkasından başka bir şey daha kaldı, bu mücadeleyi tereddütsüz sürdürmek. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız boyun eğmediği için şu an hedeftir. Türkiye'yi teslim edemediği için hedeftir. Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettiği için, iddialı hale getirdiği için hedeftir. Fırsat bulsunlar Sayın Cumhurbaşkanımıza rahmetli Muhsin ağabeyimize yaptıklarını yaparlar ancak Allah'ın koruması altında olan bir kula, bütün dünya bir araya gelse hiçbir şey yapamaz."

Bağlar köyündeki Seyit Taha türbesini ziyaret eden Külünk ve beraberindekiler, askerlerle sohbet etti, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Külünk'e, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Hakkari Muhsin Yazıcıoğlu

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