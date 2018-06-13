"Yazıklar olsun CHP'yi bu duruma getirenlere"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sen Türkiye düşmanlarıyla yan yanasın. Sen sadece Selahattin Demirtaş'ın aklına muhtaç bir duruma gelmişsin. Diyarbakır'da miting düzenliyorsun. HDP'liler toplanmış 'Selo, Selo' diye tempo tutuyorlar. Sen de oradan gülücükler dağıtıyorsun. Yazıklar olsun Cumhuriyet Halk Partisini bu duruma getirenlere." dedi.
Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya sahilinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından itibaren odağına sadece milleti aldığını söyledi.
AK Parti'nin milletin çizdiği istikametten ayrılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda her türlü badireye rağmen 3,7 kat büyüdüğünü ve büyümesini sürdüreceğini ifade etti.
Yeni bir döneme kapı aralandığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye yeni bir kavşak noktasında. İnşallah 24 Haziran'da sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Mecliste de AK Parti'nin oy çoğunluğuyla seçilecek milletvekilleriyle bir yanda güçlü yürütme, diğer yanda güçlü yasama, ikisiyle beraber güçlü Türkiye olacağız." dedi.
- "Türkiye'nin önemli projelerini durdurmayı vadediyor"
Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"AK Parti olarak hizmet odaklı siyaset güderken, geleceğe ilişkin değişimi, dönüşümü, reformları ve ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı hedeflerken, rakiplerimizin ne yaptığını gözlemliyor musunuz? Rakiplerimiz maalesef Türkiye'nin ve bu milletin hiç hak etmediği şekilde Türkiye'nin önemli projelerini durdurmayı vadediyor. Türkiye'yi geriye götürmeyi vadediyor. Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor. Bunlar milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Adam televizyon ekranlarında yerli otomobili soran spikere 'Ben yerli otomobili durduracağım.' diyor. Türkiye'yi yıllarca durduranlar bunlar zaten. Şimdi çıkmışlar 2023'e, 2053'e giderken yine durdurmaktan bahsediyorlar."
- "Bunların hesabını siz sandıkta soracaksınız"
Çavuşoğlu, AK Parti'nin rakiplerinin Türkiye düşmanlarıyla beraber aşık attığını belirterek, şunları kaydetti:
"CHP'nin listelerinde yer alan aynı zamanda bir parti meclisi üyesi olan Serra Kadıgil adında bir milletvekili adayı sosyal medya üzerinden diyor ki 'Hiçbir şeyden tiksinmedim (şehitler ölmez vatan bölünmez) sözünden tiksindiğim kadar.' Bu ne cüret. Şehitlere bu lafı nasıl söylüyorsun. Sonra kalkıp CHP'yi cumhuriyetin partisiymiş, vatan sevdalısıymış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. İstanbul gibi medeniyetimizin şehri olan kentte CHP'nin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden 'Türkiye Ermenilere soykırım uyguladı.' diyor. Yazıklar olsun size. Bunları hep görüyoruz. Bunların hesabını siz sandıkta soracaksınız.
Sen kimsin de kahraman komutanın apoletlerini söküyorsun? Sen teröristlerle kol kolasın. Sen Türkiye düşmanlarıyla yan yanasın. Sen sadece Selahattin Demirtaş'ın aklına muhtaç bir duruma gelmişsin. Diyarbakır'da miting düzenliyorsun. HDP'liler toplanmış 'Selo, Selo' diye tempo tutuyorlar. Sen de oradan gülücükler dağıtıyorsun. Yazıklar olsun Cumhuriyet Halk Partisini bu duruma getirenlere. Bu ülke önemli bir ülkedir. Allah'ın izniyle bunların buradan konuşarak teröristlere, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye verdikleri bu desteği milletimiz görüyor. CHP'ye gönül verenler de görüyor. Çünkü CHP teröristlerle kol kola, yan yana olmuştur. Kendileri bunu ikrar ediyorlar. Kendileri adaylığını açıklayıp Selahattin Demirtaş'a koşuyorlar. Allah'ın izniyle hep beraber 24 Haziran'da bu hesabı keseceğiz."
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