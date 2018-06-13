"Yazıklar olsun CHP'yi bu duruma getirenlere"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sen Türkiye düşmanlarıyla yan yanasın. Sen sadece Selahattin Demirtaş'ın aklına muhtaç bir duruma gelmişsin. Diyarbakır'da miting düzenliyorsun. HDP'liler toplanmış 'Selo, Selo' diye tempo tutuyorlar. Sen de oradan gülücükler dağıtıyorsun. Yazıklar olsun Cumhuriyet Halk Partisini bu duruma getirenlere." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya sahilinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından itibaren odağına sadece milleti aldığını söyledi.

AK Parti'nin milletin çizdiği istikametten ayrılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda her türlü badireye rağmen 3,7 kat büyüdüğünü ve büyümesini sürdüreceğini ifade etti.

Yeni bir döneme kapı aralandığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye yeni bir kavşak noktasında. İnşallah 24 Haziran'da sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Mecliste de AK Parti'nin oy çoğunluğuyla seçilecek milletvekilleriyle bir yanda güçlü yürütme, diğer yanda güçlü yasama, ikisiyle beraber güçlü Türkiye olacağız." dedi.