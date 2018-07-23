AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bu birliktelik terör mağduru çocuklarımızı daha güçlü kılacağı gibi teröre karşı da onlarda bir duruş geliştirecektir." dedi.

Öçal, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" Projesi kapsamında, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'den Ankara'ya gelen gençlerle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Projenin ikincisinin geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldığını ve bu sene de üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan Öçal, gençlere ve çocuklara yönelik bu tür projelerin içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 35 yılda 40 binden fazla insanı teröre kurban verdiğini anımsatan Öçal, "Nice ailelerin ocakları söndü. Nice yetim ve dul geride kaldı. Ne yaparsak yapalım onların sevdiklerini geri getiremeyiz fakat acılarını belki biraz hafifletebilir, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabiliriz." diye konuştu.