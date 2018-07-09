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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi BM Koordinatörü Grande'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi BM Koordinatörü Grande'yi kabul etti

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande'yi kabul etti.

Yemen Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'in Aden kentindeki cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen ve Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr'ın da katıldığı görüşmede, Hadi, BM'nin Yemen'deki çalışmalarının önemine değindi.

Hadi, BM'yi halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve durumu yakından görmek için faaliyetlerini Aden, Hadramevt ve Marib illerinde arttırmaya davet etti.

Grande ise Yemen'e karşı karşıya olduğu zorlukları aşana kadar her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında devam eden savaş sebebiyle BM rakamlarına göre ülke nüfusunun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur Hadi Lisa Grande Yemen

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