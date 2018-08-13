Yemen ordusu Sada'daki ilerleyişini sürdürüyor

YEMEN (AA) - Yemen ordusu, Husilerin ülkenin kuzeyindeki kalesi Sada ilinde yeni bölgeler ele geçirdi.
Yemen ordusu adına yayın yapan 26 sepnews adlı sitedeki habere göre, Yemen ordusu Husilerle girilen yoğun çatışmaların ardından el-Meşabih, el-İşeş, es-Safiye ve Meşihat bölgelerinde kontrolü sağladı. Çatışmalar sırasında Husilerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.
Bölgedeki çatışmaların devam ettiği bildirilirken Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
- Dirihmi merkezi Yemen ordusunun elinde
Hükümete bağlı Amalika Güçleri İkinci Sancağı Sözcüsü Abdullah eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Dirihmi kasabasının Yemen ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.
Şabi, Dirihmi'nin ele geçirilmesi operasyonuna Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyona bağlı savaş uçaklarının katıldığını belirtti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
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