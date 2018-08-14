Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Çünkü eğer Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, “mülteci barajının” kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz!

Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, ABD'nin Türkiyeye "dolar operasyonu" yaptığını belirterek, "Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar" dedi. "Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur" diyen Yılmaz, "Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, 'mülteci barajının' kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz" ifadesini kullandı.

Avrupa’da önüne geçilemez bir mülteci patlaması yaşanır!

Bu yüzden Amerika’nın PKK&PYD’ye binlerce TIR silah göndermesine, Sümüklü Fetoş’u ve mankurtlarını himaye etmesine ses çıkarmayan bu AB, AP, NATO gibi baskı grupları, Amerika’nın Türkiye ekonomisinin topuğuna sıktığı bu dolar operasyonunun bedelini çok acı bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Ha bunu istemiyorlarsa, o halde Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar!

Yoksa 15 Temmuz FETÖ darbesine tribünlerden izleyip, FETÖ’cüleri, casus Can’cıkları, PKK’lıları beslemekle zaten tahammülümüzü tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin önüne adisyonu koyarız, sonuçları umurumuzda dahi olmaz!

Yani canlarım… Bu devlet ve bu millet gücünün, stratejik konumunun farkında! Bağımsızlığı söz konusu olunca sınır tanımayan bir sosyolojisi var çünkü… Direniş söz konusu olduğu vakit, Avrupa ülkelerine, Amerika’ya küçük dillerini yutturacak bir milli kurtuluş performansı var… Donald Trump’ın kuru sıkı operasyonlarına asla papuç bırakmayacak bir lideri var!