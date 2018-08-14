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Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye aleyhine yaptığı hamleler tepki çekmeye devam ederken, Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, ABD ve Avrupa'yı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde 'güçlü bir koz' olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar" dedi.

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, ABD'nin Türkiyeye "dolar operasyonu" yaptığını belirterek, "Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar" dedi. "Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur" diyen Yılmaz, "Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, 'mülteci barajının' kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın "Erdoğan’ın elindeki güçlü koz! -Fırtınalı havada gemiyi ilkin fareler terk eder!" başlığıyla (14 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Hiiiç alçakgönüllü olmaya gerek yok!

Türkiye, Avrupa Birliği’nin emniyet sibobudur!

Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur!

Çünkü eğer Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, “mülteci barajının” kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz!

Avrupa’da önüne geçilemez bir mülteci patlaması yaşanır!

Bu yüzden Amerika’nın PKK&PYD’ye binlerce TIR silah göndermesine, Sümüklü Fetoş’u ve mankurtlarını himaye etmesine ses çıkarmayan bu AB, AP, NATO gibi baskı grupları, Amerika’nın Türkiye ekonomisinin topuğuna sıktığı bu dolar operasyonunun bedelini çok acı bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Ha bunu istemiyorlarsa, o halde Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar!

Yoksa 15 Temmuz FETÖ darbesine tribünlerden izleyip, FETÖ’cüleri, casus Can’cıkları, PKK’lıları beslemekle zaten tahammülümüzü tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin önüne adisyonu koyarız, sonuçları umurumuzda dahi olmaz!

Yani canlarım… Bu devlet ve bu millet gücünün, stratejik konumunun farkında! Bağımsızlığı söz konusu olunca sınır tanımayan bir sosyolojisi var çünkü… Direniş söz konusu olduğu vakit, Avrupa ülkelerine, Amerika’ya küçük dillerini yutturacak bir milli kurtuluş performansı var… Donald Trump’ın kuru sıkı operasyonlarına asla papuç bırakmayacak bir lideri var!

Eğer toplumun seçtiği, defalarca sahip çıktığı liderimiz Erdoğan’a bu ekonomik yaptırımlar sürerse, Türk milleti sıkılı bir yumruk gibi darbecilerin, ahlaksız dolar spekülatörlerinin suratına patlar!

Akıllı Avrupa Birliği, akıllı Avrupa Parlamentosu, akıllı Amerika, Türkiye ile dost kalır! Zira bu milletin karşısına hasım olarak çıkanlara karşı hakikaten çok tehlikeli ve baş edilemez bir gücümüz vardır!

İş kötüye gelirse Trump, liderimiz Erdoğan’ın stratejik aklı devreye girer ve Trump, kendi kurduğu o kurt kapanına yakalanır! Sonra o ekşimiş hamur gibi duran yüzüyle halkının karşısına çıkacak yüzü falan da kalmaz!

CIA laboratuvarlarında ürettikleri 15 Temmuz senaryosunun Erdoğan’ın stratejik dehasıyla akamete uğradığı düşünülürse, çok da güvenmesin Trump kendine bence!

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan ABD NATO Yeni Akit gazetesi Mehtap Yılmaz Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yazıklar olsun akit makit NAKIT musluman geçinirsiniz aç masum insanlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz yazik size.
yeni akit yazdıysa yalandır
Bi gösterinde bizde rahatlayalım.
Göstersin artık. Bizimde birşeyler yapmamız gerekmezmi. sürekli bişeyler yaparız diyoruz ama tık yok. stratejik üsleri var sunalım meclise kapatalım o kadar. Hadi reis
Tatlım ne yalan söyleyeyim ben de merak ettim !!! Göstersenize şu pazularınızı.Kendinizi avutmayı bırakın da gerçeklerle yaşamaya alışın.Ateş olsak kendimizi yakarız sadece.
Kimlere kaldık. Bu yarım akıllılar da yazarlık yapıyor ya.
hey zavallı ne kozu sizin gibi düşünemler yüzünden ekonomi dar boğazda yeni akitmiş
he he...
MADEM GÖSTERECEK PAZULARIMIZ VAR ŞİMDİ GÖSTERMİYOR SAK NE ZAMAN GÖSTERECEĞİZ. TABUTUN İÇİNDE Mİ.
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