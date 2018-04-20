Yeni ATAK helikopterleri jandarmanın gücüne güç kattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tıpkı bugün yayınlanan raporlarda olduğu gibi geçmişte de kara propaganda ile kendimize olan güvenimizi yıkmışlar. Biz ’kendi tankımızı, kendi helikopterimizi, kendi tüfeğimizi, kendi uçağımızı, kendi arabamızı yapacağız’ derken, izlediğimiz yegane politika, dayandığımız yegane güç, kendimize olan inancımızdır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, helikopter ve araçlarla gücüne güç katmaya devam ediyor. Terörle mücadelede büyük başarılar elde eden jandarma, son olarak filosuna kattığı 1071 Alparslan, 1299 Osmangazi ve 1453 Fatih isimli ATAK helikopterleriyle artık daha da güçlü. Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımlarıyla T129 ATAK teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Soylu, tarih okumayı ve ders çıkarmayı sevdiğini belirterek, “Bu millet ne kazandıysa, neyi başardıysa, imanıyla, inancıyla ve özgüveniyle başarmıştır. Bunlara sahip çıktığı zaman şartlar ne olursa olsun, karşısındaki güç ne olursa olsun, bütün zorlukları aşmasını bilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nı böyle kazandık, Çanakkale Savaşı’nı böyle kazandık, 15 Temmuz ihanetini böyle bastırdık. Bu girizgahı yapmamdaki muradım şudur, şimdi burada üç tane helikopterin devir teslim törenindeyiz. Biz havacılığı yeni keşfetmedik. Modern uçağın uçtuğu ilk tarih 1903. Biz ilk pilotlarımızı eğitime göndermişiz, tarih 1911. İlk uçak aldığımız tarih 1912, Yeşilköy’de tayyare mektebini kurmuşuz, tarih yine 1912. Ve ilk yerli üretim uçağımız 1925’te havalanmış. Uçak imal ederken, uçak bombası imal eden özel teşebbüs fabrikamız da varmış. 1937 yılında İkinci Dünya Savaşı’na hazırlanan Yunanistan’a 1,5 milyon liralık uçak bombası ihracatı yapmış. Türkiye 1945 yılında kendi fabrikaları dururken Amerika’ya uçak ve bomba siparişi vermeye başladığı için uçak fabrikalarımız gibi bunun da ömrü uzun olmamış" dedi.

"Avrupa Konseyinin raporu gibi kara propagandalar yapıldı"

Avrupa Komisyonunun yayımladığı Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, havacılık konusu dahil Türkiye’nin hiçbir konuda geri kalmadığının altını çizerek, "Mühendisler yetiştirmiş, hatta kitaplar yayınlamışız. Yarışa gayet de erken başlamışız. Ve bize sadece bir tek çelme takmışlar, kendimize olan inancımızı, kendimize olan güvenimizi yıkmışlar. Kara propagandayla tıpkı bugün yayınlanan raporlarda olduğu gibi o zaman da raporlarla tavsiyeler vermişler. Meşhur Tornburg raporunun ’Türkiye nasıl yükselir’ başlığı çok dostanedir ancak bir de verdikleri tavsiyelere bakın, ’Türkiyenin ağır sanayi kurması gerekli değildir. Karabük Demir Çelik Fabrikası kapatılmalıdır, Türkiye uçak, makine, motor projelerini iptal etmelidir.’ Biz uçak yapmayı, helikopter yapmayı keşfetmedik. Yıllar önce bize unutturulmaya çalışılan özgüvenimizi keşfettik. Bizim 2002’den beri ekonomide, siyasette adım atarken, IMF’yi ülkemizden gönderirken, terörle mücadeleyi kimseden icazet almadan yürütürken, altyapı yatırımlarımızı planlarken, ’kendi tankımızı, kendi helikopterimizi, kendi tüfeğimizi, kendi uçağımızı, kendi arabamızı yapacağız’ derken izlediğimiz yegane politika, dayandığımız yegane güç, kendimize olan inancımızdır. İşte bugün sağımda solumda duran bu helikopterler, bu inancın ve bu özgüvenin eseridir. Milletimizde zeka, yetenek, teknik kabiliyet her zaman vardı. Ülkemizin zenginliği, her zaman vardı. Biz sadece onun üzerindeki örtüyü kaldırdık, anahtarı çevirdik ve onu harekete geçirdik" diye konuştu.

"İHA ve SİHA destekli operasyonlarda şehit vermedik"

Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada olduğuna dikkat çeken Soylu, küresel terör ve onun ana finansörü uyuşturucu ticaretiyle yoğun bir mücadele edildiğini kaydetti. Suçun ve suçlunun her türlü teknolojik imkanı kullandığı bir dönemde, mücadele verilirken kolluk gücü noktasında teknik kapasitenin arttırılmasına önem verdiklerini dile getiren Soylu, "Özellikle 15 Temmuz’dan sonra jandarmamızda, emniyetimizde ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda personel ve teknik kapasite anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 15 Temmuz’dan sonra 3 adet insanlı keşif uçağı, 2 tanesi silahlı olmak üzere toplam 6 tane insansız hava aracı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dahil edilmiştir. Bu araçlarla toplam 13 bin 968 saat keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirilmiştir. Doğrudan SİHA atışlarıyla 2016 yılında 24; 2017 yılında 62 ve 2018’in başından bugüne kadar da 5 olmak üzere toplam 91 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu hava araçlarının destek verdiği operasyonlarda ise toplam bin 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugün alımını yaptığımız ATAK helikopterlerinden bizzat TSK envanterinde bulunanlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 53’tür. Özellikle İHA ve SİHA destekli operasyonlarda şehit vermedik. Ayrıca bugün, 2017 verilerine göre savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamımız 1.74 milyar dolardır. TBMM Sanayi Komisyonu raporuna göre savunma sistemlerinde ülkemizin dışa bağımlılığı son 16 yılda yüzde 80’den yüzde 40’a düşmüştür. Proje sayımız 2002’de 66 iken 2018 yılında 600’e çıkmıştır" dedi.