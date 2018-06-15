Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu seçim ilklerin seçimi. Yeni bir dönemi, yeni bir yüzyılı beraber başlatıyoruz çünkü yeni hükümet sistemiz, ülkemize, milletimize çok şey kazandıracaktır." dedi. Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güven ve barış içerisinde bir bayram geçirdiğini söyledi. Ramazan ve seçim havasının bir arada geçtiğini aktaran Bozdağ, herkesin eteğinde, heybesinde ne varsa onu bu süreçte millete anlattığını belirtti. Bozdağ, adayların, partilerin, vatandaşların, herkesin bu süreçte konuştuğunu ve işin doğrusunun da bu olduğunu vurgulayarak "Biz ülkemizin önümüzdeki 5 yıl kimler tarafından yönetileceğine, kimler tarafından mecliste temsil edileceğine karar vereceğiz. Emaneti alanlar bizim adımıza, ülkemiz hakkında 5 yıllık süreyle karar verecekler ve yönetimde bulunacaklar. O nedenle ciddi bir süreci beraber yaşıyoruz." diye konuştu. AK Parti teşkilatının her kademesinin bu süreçte alın teri döktüğünü dile getiren Bozdağ, teşkilatların, gönüllülerin adaylardan daha çok çalıştığına dikkati çekti.

Bozdağ, AK Parti'nin esas gücünün de buradan kaynaklandığına değinerek şöyle devam etti: "İşimizi, seçim günü tutanakları alıp işi kesinleştirene kadar gevşetmeyeceğiz, aynı tempoda şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Türkiye seçimle beraber önemli bir sürece giriyor. Bir yandan yeni bir hükümet sistemini ayın 24'ünde bütün kurum ve kurallarıyla beraber yürürlüğe koyacağız, öte yandan bu sisteme göre ilk defa parlamento üyelerini ve ilk defa hükümeti yani cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu seçim ilklerin seçimi. Yeni bir dönemi, yeni bir yüzyılı beraber başlatıyoruz çünkü yeni hükümet sistemiz, ülkemize, milletimize çok şey kazandıracaktır. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü parlamento, güçlü hükümet kalıcı hale gelecektir. Milletimizin iktidarları ve parlamentoyu belirlemedeki yegane merci oluşu daha netleşir. Yeni sistem size, bize, hepimize, bu milletin bütün şerefli evlatlarına hem milletvekilini doğrudan seçme yetkisi veriyor hem de hükümeti doğrudan seçme yetkisi veriyor. Hükümeti de milletin vekillerini de doğrudan biz seçeceğiz. Bu büyük bir güçtür."

- "Onlar eski Türkiye'yi vadediyor" Demokrasinin sigortası ve güvencesinin millet olduğunu, bu güven oyunu da iktidarın sandıkta milletten alacağını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi: "Öyle vekil transferiyle, parayla, şantajla, tehditle, baskıyla iktidar değiştirmek veya iktidar düşürmek mümkün olmayacak. İktidarı verecek de alacak da sadece aziz milletimizin fertleridir. Onun dışında hiçbir güç iktidar tayin edemeyecektir. O yüzden milletten iktidar yetkisi alamayanlar arada, derede, kriz ve kaos döneminde iktidarın ortağı olarak iktidara gelebilenler bu sisteme karşı duruyorlar. Ne diyor diğerleri? Eskiyi vadediyorlar. Biz geleceği vadediyoruz, önümüze bakacağız. Türkiye daha güçlü geleceğe gidecek ama onlar diyor ki 'Biz eskiye döneceğiz, parlamenter sisteme geri döneceğiz.' Onlar eski Türkiye'yi vadediyor, geçmişi, krizi, kaosu, sıkıntıyı, koalisyonları vadediyor ama biz yeni bir Türkiye'yi, gelecekte daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'yi vadediyoruz. Geleceğe yürüyelim geriye bakmayalım çünkü biz geride çok şey kaybettik, çok bedel ödedik. Artık yeni kayıplarımızın olmaması, yeni bedeller ödemememiz için önümüze bakmamız lazım. Bunlar dönmüş arkaya bakıyorlar, 'Önümüzde millet için iyi işler yok.' diyorlar. Arkada bıraktıklarımızı biz biliyoruz. Bir sürü darbe yaşadık, bir sürü fidanları toprağa verdik, neler yaşadık neler, bir sürü ekonomik kriz yaşadık, ne bedeller ödedik."