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"Yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "100 yıl sömürdüler, şimdi yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurarak Türkiye'nin gücünü baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütü PKK, PYD, YPG'yi de taşeron olarak kullanıyorlar" - "Gıda güvenliğiyle ilgili, gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel bir çalışma başlattık"

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "100 yıl sömürdüler, şimdi yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurarak Türkiye'nin gücünü baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütü PKK, PYD, YPG'yi de taşeron olarak kullanıyorlar." dedi.

Yıldırım, Buca ilçesindeki sebze, meyve ve balık halini ziyaretinde, ilk kez bir başbakanın hal ziyaretinde bulunduğunu duyduğunu, bunun da kendisi için bir onur, gurur olduğunu söyledi.

Hal esnafının, ülkenin kalkınması için gece gündüz çalıştığını, milletin ihtiyacı olan sebzeyi, meyveyi, bakliyatı, tüketicilere hazır hale getirdiğini dile getiren Yıldırım, "Gıda güvenliğiyle ilgili, gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Sorunlara göz kapatarak çözüm üretilemeyeceğini dile getiren Yıldırım, "Üzerine üzerine gideceğiz. AK Parti iktidarlarının en önemli özelliği bu, sorunları torunlara havale etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 seneden beri bunu yapıyoruz. Terörle mücadelede, ekonomik kalkınmada, darbelere, vesayetlere karşı koyarken de aynısını yaptık. Cesaretle, kararlılıkla sorunların üstüne üstüne gittik. Sorunları kilim altına süpürmedik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, esnafın yaşadığı sorunları ilk ağızdan duymak, doğru çözümler üretmek adına bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Pazar günü yapılacak seçimle birlikte yeni sistemin devreye gireceğini aktaran Yıldırım, "Yeni sistemde karışan, görüşen fazla olmayacak. Her taraf, herkes bir tarafa çekmeyecek. İrade tek olacak. O irade de millet iradesidir. Sandıkta sizin verdiğiniz yetkidir. Bu yetkiyle seçilecek cumhurbaşkanı hükümetini kuracak, teker teker memleketin sorunlarını çözecek. Türkiye büyüyor, gelişiyor daha da iyi olacak. İhtiyacımız olan istikrardır, güvendir, güçlü yönetimdir, güçlü Meclistir." şeklinde konuştu.

- Terörle mücadele

Türkiye'nin güneyinde emperyal güçlerin bir planının olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"100 yıl önce bu toprakları, Osmanlı'yı parçalarken kafalarına göre dağıttılar. Onunla yetinmediler. 100 yıl sömürdüler, şimdi yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurarak Türkiye'nin gücünü baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütü PKK, PYD, YPG'yi de taşeron olarak kullanıyorlar. Terör örgütlerine her türlü silahı dağıtan kim, ABD. İşte DEAŞ bitti. Toplayın bu silahları diyoruz, yok toplamıyorlar. O silahlar Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriyor, Türkiye'deki vatandaşlarımızın üzerine kurşun olarak dönüyor. Türkiye olarak bir şeye karar verdik. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozacak bu terör örgütünün kökünü bu topraklardan kazıyacağız. Kürtlerin de Türklerin de başına bela olmasından bu alçak örgütü çıkaracağız."

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Başbakan Binali Yıldırım Sebze Meyve Hali ziyaret

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