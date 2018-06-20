İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "100 yıl sömürdüler, şimdi yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurarak Türkiye'nin gücünü baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütü PKK, PYD, YPG'yi de taşeron olarak kullanıyorlar." dedi.

Yıldırım, Buca ilçesindeki sebze, meyve ve balık halini ziyaretinde, ilk kez bir başbakanın hal ziyaretinde bulunduğunu duyduğunu, bunun da kendisi için bir onur, gurur olduğunu söyledi.

Hal esnafının, ülkenin kalkınması için gece gündüz çalıştığını, milletin ihtiyacı olan sebzeyi, meyveyi, bakliyatı, tüketicilere hazır hale getirdiğini dile getiren Yıldırım, "Gıda güvenliğiyle ilgili, gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Sorunlara göz kapatarak çözüm üretilemeyeceğini dile getiren Yıldırım, "Üzerine üzerine gideceğiz. AK Parti iktidarlarının en önemli özelliği bu, sorunları torunlara havale etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 seneden beri bunu yapıyoruz. Terörle mücadelede, ekonomik kalkınmada, darbelere, vesayetlere karşı koyarken de aynısını yaptık. Cesaretle, kararlılıkla sorunların üstüne üstüne gittik. Sorunları kilim altına süpürmedik." ifadelerini kullandı.