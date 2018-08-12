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Yeni CHP MYK yarın toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 21:00 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona giderek bazı üyelerini değiştirdiği MYK, yarın ilk kez toplanacak

CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Basın birimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu MYK

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